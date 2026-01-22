Colocar un frasco con romero en el dormitorio: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

El aroma del romero ayuda a relajar la mente antes de dormir, lo que puede disminuir los niveles de estrés y la tensión nerviosa acumulada durante el día.

Las ramas del romero tienen compuestos como el cineol, que estimulan la actividad cerebral, mejorando la concentración y la lucidez mental incluso mientras se descansa o se estudia en la habitación.

apnea, sueño Este truco casero puede ayudar a mejorar la calidad del sueño.

Esta práctica, aunque no es popular, se asocia con un aumento en las horas de descanso profundo y cambios positivos en los patrones de sueño habitual.

Como si fuese poco, el romero funciona como un repelente natural contra algunos insectos como mosquitos, ácaros y pulgas, funcionando también como un ambientador orgánico.

La relación de esta práctica con el Feng Shui

Más allá de los beneficios para la salud, lo cierto es que el hecho de colocar un frasco con romero en tu dormitorio también tiene relación con el Feng Shui y con el bienestar espiritual. En concreto, lo que se especifica es lo siguiente: