Quien tiene tubos de papel higiénico en casa, tiene un tesoro: cómo reciclar el cartón y para qué sirve

Por otro lado, tras reciclar este cartón, podremos crear un organizador de escritorio. Al pegar verticalmente varios tubos sobre una superficie rígida de base, obtendremos un lapicero para que tijeras, lápices y otros accesorios de librería dejen de estar tirados en cualquier cajón. Como idea DIY extra, podemos aplicar capas de pintura de colores llamativos, papeles decorativos o texturas que se adapten al estilo del entorno.

Tal como te hemos sugerido en otras oportunidades, este tesoro del reciclaje también se puede usar en la jardinería. Al colocar los rollos sobre una bandeja, podemos rellenar con sustrato fértil y semillas y obtener así un semillero. Podemos sujetarlos con un hilo de yute para aportar un aspecto rústico.

A estas ideas DIY también se le agrega la posibilidad de transformar tubos de papel higiénico en comederos para aves. El proceso implica cubrir la superficie exterior del cartón con una capa de manteca de maní, para luego rodar el cilindro sobre alpiste hasta que quede completamente adherido. Finalmente, colgar en el jardín o el balcón.

papel higienico Aprendé a reciclar tubos de papel higiénico.

Por último, los tubos de papel higiénico nos pueden servir para incorporarlos en nuestros sets de costura y manualidades. Usando varios cartones vacíos para enrollar hebras de lana, cintas o hilos sobrantes evitaremos los molestos enredos y lograremos una clasificación visual inmediata para elegirlos con facilidad.