Cómo prevenir la caída del cabello usando romero y cebolla: mezcla casera efectiva

Además de esta ventaja, la mezcla ya mencionada fortalecen los folículos del pelo y estimulan el crecimiento del cabello. Todo se da por las propiedades de ambos elementos.

caida del pelo.jpg La caída del pelo puede ser prevenida con distintos elementos caseros.

Cómo prevenir la caída del cabello usando romero y cebolla

Para prevenir la caída del cabello con romero y cebolla, puedes hacer un tónico/mascarilla mezclando licuado de cebolla con infusión de romero, aplicándolo en el cuero cabelludo o incluso agregándolo al champú que utilizas normalmente. El paso a paso es el que se muestra a continuación: