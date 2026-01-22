Pocas personas lo saben, pero lo cierto es que la caída del cabello puede ser prevenida a través de la mezcla del romero y la cebolla, siendo estos dos ingredientes beneficiosos en otros sentidos también. A la hora de usarla, el método de aplicación es bastante sencillo.
Cómo prevenir la caída del cabello usando romero y cebolla: mezcla casera efectiva
La mezcla entre estos dos ingredientes puede prevenir la caída del cabello, entre otros beneficios. ¿Cómo utilizarla?
Además de esta ventaja, la mezcla ya mencionada fortalecen los folículos del pelo y estimulan el crecimiento del cabello. Todo se da por las propiedades de ambos elementos.
Cómo prevenir la caída del cabello usando romero y cebolla
Para prevenir la caída del cabello con romero y cebolla, puedes hacer un tónico/mascarilla mezclando licuado de cebolla con infusión de romero, aplicándolo en el cuero cabelludo o incluso agregándolo al champú que utilizas normalmente. El paso a paso es el que se muestra a continuación:
- Prepara una infusión fuerte con ramitas de romero y déjala enfriar.
- Licúa una cebolla y cuela el jugo para obtener un líquido homogéneo.
- Combina el jugo de cebolla con la infusión de romero.
- Aplica la mezcla desde las raíces hasta las puntas, masajeando el cuero cabelludo. Deja actuar 30-40 minutos y enjuaga bien con tu champú habitual.
Es importante recalcar que la misma debe ser consumida con moderación, ya que el olor de la cebolla puede ser excesivo para algunas personas. Además, muchos pueden ser alérgicos a estos ingredientes.
La cebolla, rica en azufre, ayuda a mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, mientras que el romero presenta propiedades antioxidantes y antimicrobianas que son ideales para luchar contra la caspa protegiendo el cabello.
Elementos caseros con los que prevenir la caída del cabello
- Aloe Vera: calma, hidrata y fortalece el folículo. Se puede aplicar el gel directamente o mezclarlo con aceites.
- Té Verde: revitaliza el cuero cabelludo y aporta antioxidantes. Usar como enjuague capilar.
- Aceite de Coco: hidrata y nutre profundamente, reduciendo la rotura. Se puede usar puro o en mascarillas.
- Mascarilla de Huevo y Aceite de Oliva: aporta proteínas y vitaminas para fortalecer la fibra capilar.
- Aceite de Linaza: rico en omega-3 y vitaminas B y E, promueve un cabello más fuerte y brillante.