Ley de tránsito: ¿quién tiene la culpa cuando chocan un auto y un ciclista en una rotonda?

Esto significa que, si el ciclista ya puso una rueda dentro del anillo de la rotonda, el auto que viene por la avenida o calle lateral tiene la obligación absoluta de frenar. No importa si el auto es más rápido o más grande; la prioridad de la derecha (que rige en esquinas comunes según el Artículo 41) se pierde al momento de enfrentar una rotonda.

La bicicleta: un vehículo más

Un error frecuente de los automovilistas es creer que el ciclista, por ir "despacio" o por la derecha, no tiene prioridad. Legalmente, la bicicleta es un vehículo no motorizado con los mismos derechos y obligaciones. Si un conductor embiste a un ciclista que ya estaba girando, está cometiendo una infracción directa al artículo mencionado.

Además, el Artículo 39 de la misma ley obliga a los conductores a "mantener el dominio efectivo del vehículo", lo que implica que ante la presencia de un actor vulnerable como el ciclista, el automovilista debe extremar las precauciones.

CICLISTAS.jpg Los ciclistas tienen tantas obligaciones como los automovilistas.

La mayoría de los siniestros ocurren por dos razones:

Ingreso apurado: el auto intenta "ganarle" la entrada a la bicicleta que viene circulando.

Egreso cortante: el auto que circula por el carril interno de la rotonda intenta salir hacia una calle lateral, cortándole el paso al ciclista que continúa girando por el carril externo.

En ambos casos, la responsabilidad recae sobre quien altera la trayectoria del que ya viene transitando. Entender que la rotonda no es una pista de carrera, sino un espacio de cesión de paso, es la única forma de reducir la siniestralidad vial en nuestras ciudades.