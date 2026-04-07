El debate sobre cómo deben circular las motocicletas es clásica. Entre la costumbre de "driblear" entre autos y la exigencia de los conductores de vehículos mayores, se pierde de vista lo que dice la Ley de Tránsito 24.449. Una duda frecuente es si el motociclista debe pegarse a la derecha o si puede ocupar el centro de la trocha.
Ley de Tránsito: ¿es obligatorio que las motos circulen por la derecha?
En Argentina, según la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449), las motos tienen las mismas obligaciones que el resto de los vehículos automotores en cuanto a la ocupación del carril
Lo que dice la Ley de Tránsito: el mito de la derecha
Existe una creencia errónea de que las motos, por ser vehículos de menor porte, deben circular pegadas a la derecha para dejar paso a los autos. Sin embargo, la normativa argentina es clara: la motocicleta es un vehículo automotor y, como tal, cada motociclista tiene derecho a ocupar la totalidad del carril por el que circula.
Circular por el centro de la trocha no es solo un derecho legal, sino una medida de seguridad vital. Al posicionarse en el medio, el motociclista se vuelve más visible para los espejos retrovisores de los autos que lo anteceden y evita que otros conductores intenten sobrepasarlo dentro del mismo carril, una maniobra sumamente peligrosa que suele terminar en encerronas.
Las motos tienen prohibido "serpentear"
A pesar de que el uso de la trocha completa es legal, la ley también impone límites que suelen ignorarse en el caos del tránsito diario. El artículo 43 y los protocolos de adelantamiento prohíben explícitamente circular sobre las líneas divisorias de carriles o realizar maniobras de zigzag.
En términos estrictos, el "lane splitting" o circular entre filas de autos detenidos o en movimiento no está permitido. La moto debe mantener su lugar en la fila, respetando la distancia de frenado, tal como lo haría un automóvil. La única excepción a la "derecha" es la norma general para cualquier vehículo: en vías de varios carriles, los carriles izquierdos son para sobrepaso y los derechos para tránsito lento.
Consejos para una convivencia vial segura
Para evitar multas y, sobre todo, siniestros, es fundamental recordar:
- Visibilidad: usar luces encendidas las 24 horas y chalecos reflectantes.
- Puntos ciegos: evitar posicionarse en las esquinas traseras de los autos, donde el conductor no puede vernos.
- Señalización: el uso de giros es obligatorio para cualquier cambio de carril, por mínimo que sea.
La seguridad vial depende de entender que la calle es un espacio compartido donde la vulnerabilidad del motociclista exige un respeto estricto a las distancias y los espacios asignados.