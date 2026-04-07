Ley de Tránsito: ¿es obligatorio que las motos circulen por la derecha?

Las motos tienen prohibido "serpentear"

A pesar de que el uso de la trocha completa es legal, la ley también impone límites que suelen ignorarse en el caos del tránsito diario. El artículo 43 y los protocolos de adelantamiento prohíben explícitamente circular sobre las líneas divisorias de carriles o realizar maniobras de zigzag.

En términos estrictos, el "lane splitting" o circular entre filas de autos detenidos o en movimiento no está permitido. La moto debe mantener su lugar en la fila, respetando la distancia de frenado, tal como lo haría un automóvil. La única excepción a la "derecha" es la norma general para cualquier vehículo: en vías de varios carriles, los carriles izquierdos son para sobrepaso y los derechos para tránsito lento.

Ley de Tránsito motociclista 3 Serpentear entre los autos no está permitido.

Consejos para una convivencia vial segura

Para evitar multas y, sobre todo, siniestros, es fundamental recordar:

Visibilidad: usar luces encendidas las 24 horas y chalecos reflectantes.

usar luces encendidas las 24 horas y chalecos reflectantes. Puntos ciegos: evitar posicionarse en las esquinas traseras de los autos, donde el conductor no puede vernos.

evitar posicionarse en las esquinas traseras de los autos, donde el conductor no puede vernos. Señalización: el uso de giros es obligatorio para cualquier cambio de carril, por mínimo que sea.

La seguridad vial depende de entender que la calle es un espacio compartido donde la vulnerabilidad del motociclista exige un respeto estricto a las distancias y los espacios asignados.