Cómo proteger el árbol de jacaranda durante los días fríos

jacaranda en invierno Este árbol pierde sus hojas cuando empieza la temporada de frío. Imagen: Pixabay.

Una limpieza de las hojas y ramas también reducirá problemas de plagas y enfermedades. La limpieza se puede hacer suavemente con un paño húmedo, asegurándote de quitar el polvo y las plagas potenciales. Revisa si hay plagas como pulgones, cochinillas o ácaros y trata cualquier infestación con los pesticidas apropiados.

Si el árbol está cultivado en maceta, puedes transportarla al interior del hogar para mayor protección. Caso contrario, si el jacaranda está en el sustrato del jardín puedes cubrirlo con una tela antiheladas, o acolchar el suelo con una capa de hojas y materiales orgánicos para aislar las raíces.

También es importante reducir la frecuencia de riego, ya que el exceso de humedad puede causar que las raíces se pudran. Permite que los primeros centímetros del suelo se sequen entre cada riego semanal.

flores de jacaranda Si quieres que el árbol se llene de flores en primavera, tienes que porporcionarle los cuidados adecuados. Imagen: Magnific.

En invierno se caen las hojas del árbol a causa del estrés por el cambio de ambiente. Asegúrate de que el jacaranda esté recibiendo suficiente luz y sigue la guía de cuidados que acabamos de explorar.