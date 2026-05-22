El árbol que se puede cultivar en maceta y se llena de color en otoño

arbol El nombre científico del avellano de bruja es Hamamelis virginiana. Imagen: Pixabay.

La corteza de la escoba de bruja es muy similar a la del avellano, y sus ramas son flexibles, lo que le permite resistir condiciones adversas. Gracias a la particularidad de sus ramas, tradicionalmente se ha usado en la radiestesia.

Guía de cuidados básicos

Según expertos de Picture This, este árbol requiere una exposición a pleno sol, aunque también puede adaptarse a la sombra parcial para desarrollarse de forma correcta. Si no recibe suficiente luz, notarás que su crecimiento es más lento o que su floración es más escasa.

Como crece naturalmente en zonas de bosque, resiste muy bien el frío. De todos modos, se recomienda proteger a las plantas jóvenes colocando una capa de acolchado de materiales orgánicos para conservar el calor.

arbol colorido

El árbol requiere un riego regular, aunque durante su periodo de crecimiento puede demandar algo más de agua. Durante el invierno, entra en un estado de reposo, por lo que los riegos se deben reducir considerablemente.

El Hamamelis virginiana no requiere una poda estricta, pero sí es recomendable eliminar las ramas muertas o enfermas para potenciar el desarrollo de nuevas y, a su vez, controlar y mantener el tamaño deseado.