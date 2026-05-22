El árbol que se puede cultivar en maceta y se llena de color en otoño

¿Sabías que existe un arbusto de porte arbóreo que florece aún durante los días más fríos del año? Este árbol es la opción perfecta para darle vida y color al invierno. A continuación, exploramos una guía básica de cuidados.
La escoba de bruja o avellano de bruja (Hamamelis virginiana), es conocida por sus fantásticos atributos otoñales. Se trata de un arbusto de tamaño medio que puede alcanzar entre tres y seis metros de altura. Se puede cultivar en maceta o directo en el sustrato del jardín.
Es de hoja caduca con flores de color amarillo dorado que alcanzan su máximo color durante el invierno. El detalle más llamativo de este arbusto es su perfume. Hay que tener en cuenta que en invierno hay pocos polinizadores, como los abejorros, que se animan a visitar las escasas flores invernales. Arbustos como este son especialmente importantes para atraer a estos polinizadores mediante su fragancia.
La corteza de la escoba de bruja es muy similar a la del avellano, y sus ramas son flexibles, lo que le permite resistir condiciones adversas. Gracias a la particularidad de sus ramas, tradicionalmente se ha usado en la radiestesia.
Guía de cuidados básicos
Según expertos de Picture This, este árbol requiere una exposición a pleno sol, aunque también puede adaptarse a la sombra parcial para desarrollarse de forma correcta. Si no recibe suficiente luz, notarás que su crecimiento es más lento o que su floración es más escasa.
Como crece naturalmente en zonas de bosque, resiste muy bien el frío. De todos modos, se recomienda proteger a las plantas jóvenes colocando una capa de acolchado de materiales orgánicos para conservar el calor.
El árbol requiere un riego regular, aunque durante su periodo de crecimiento puede demandar algo más de agua. Durante el invierno, entra en un estado de reposo, por lo que los riegos se deben reducir considerablemente.
El Hamamelis virginiana no requiere una poda estricta, pero sí es recomendable eliminar las ramas muertas o enfermas para potenciar el desarrollo de nuevas y, a su vez, controlar y mantener el tamaño deseado.