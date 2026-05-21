El árbol de rápido crecimiento que cautiva a los jardineros con sus flores coloridas

arbol de ceibo El ceibo se da naturalmente en el litoral argentino. Imagen: Cancillería argentina.

Crece en las riberas del Paraná y del Río de la Plata, aunque se la puede encontrar también en zonas cercanas a ríos, lagos y pantanos. Florece entre los meses de octubre hasta abril, en forma de inflorescencia arracimada.

Cómo cultivar y cuidar un ceibo

La forma más rápida y segura de tener un árbol de ceibo es comprar una planta joven en un vivero, aunque también se puede sembrar semillas, un proceso más lento pero económico.

El ceibo prospera mejor en un sitio del jardín donde reciba luz solar completa, pero lo importante es que reciba entre cuatro y seis horas de sol por día. Esta exposición a la luces crítica para su crecimiento vigoroso y el despliegue de sus flores.

ceibo Las flores del árbol son de un color rojizo brillante. Imagen: Cancillería argentina.

Como es originario del litoral argentino y las sabanas tropicales de Brasil, prospera en condiciones de humedad abundante. Lo ideal es regar este árbol de dos a tres veces por semana en primavera y verano, mientras que en invierno hay que reducir la frecuencia a un riego semanal.

El ceibo prospera con una poda regular, que incluye técnicas clave como la eliminación de madera muerta o enferma, el aclareo de ramas densas para mejorar la circulación del aire y el mantenimiento de la forma deseada. La poda óptima se realiza a principios de la primavera, antes de que el ciclo de crecimiento se intensifique.