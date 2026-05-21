El árbol que crece en América Latina flotando en medio del mar: desaliniza el agua y protege a las costas

Estos ecosistemas cumplen un rol silencioso pero fundamental en América Latina. Protegen las costas de la erosión, actuando como una barrera natural frente al avance del mar. Sus raíces, que se elevan y se hunden en el agua salada, una característica poco común en los árboles, atrapan sedimentos, estabilizan el suelo y disminuyen el impacto de las marejadas.

Pero su importancia no termina en la costa. Dentro de los árboles manglares se sostiene una red de vida increíble. Son refugio, zona de crianza y alimento para cientos de especies. Allí conviven cangrejos, camarones, ostras, cocodrilos, serpientes, tortugas y una gran diversidad de aves, en un equilibrio natural que parece frágil, pero es profundamente resiliente.

Manglares (1)

La importancia de estos árboles para el planeta

Los árboles manglares también tienen una capacidad única:

toleran altos niveles de salinidad en el suelo

filtran el agua de manera natural

absorben grandes cantidades de dióxido de carbono.

Esto los convierte en aliados esenciales frente al cambio climático, muchas veces subestimados, pero fundamentales para el equilibrio del planeta.

Estos bosques se extienden a lo largo de gran parte de las costas de América Latina. En el mundo existen más de 50 especies de mangle, y México destaca entre los cinco países con mayor extensión, distribuidos en sus 17 estados costeros, lo que representa aproximadamente el 5% de la cobertura mundial.

Entre las principales especies se encuentran el mangle rojo (Rhizophora mangle), el mangle blanco (Laguncularia racemosa), el mangle negro (Avicennia germinans) y el mangle botoncillo (Conocarpus erectus).