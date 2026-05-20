Sin duda alguna, América Latina cuenta con una geografía tan única como desafiante. Entre montañas, volcanes y selvas la región ha tenido que desarrollar obras de ingeniería únicas en el mundo capaces de enfrentar problemas históricos.
El túnel de drenaje profundo más grande del mundo es de América Latina y evita que una capital se inunde
El túnel de drenaje más grande del mundo se encuentra en América Latina y es vital para evitar inundaciones en una de las capitales más grandes del planeta
Precisamente para resolver uno de los mayores desafíos de una de las capitales más grandes del mundo, se construyó un túnel que hoy es considerado único a nivel global. Te contamos en que ciudad de América Latina se encuentra.
El túnel de drenaje profundo más grande del mundo es de América Latina y evita que una capital se inunde
Se trata del Túnel Emisor Oriente, una megaobra hidráulica ubicada en México que rompe récords no solo por sus dimensiones, sino también por el impacto que tiene sobre millones de personas. Su construcción comenzó en 2007 y finalizó en 2019, siete años después de lo previsto, convirtiéndose en una de las infraestructuras más ambiciosas de América Latina.
Diseñado para dar servicio a más de 20 millones de habitantes de Ciudad de México y sus alrededores, este túnel tiene una función clave: evitar las inundaciones y los severos encharcamientos que durante siglos afectaron a la capital mexicana, una ciudad levantada sobre el antiguo sistema lacustre del Valle de México. Esta obra de América Latina tuvo un costo de 33.800 millones de pesos, unos 1.731 millones de dólares, y además de conducir aguas residuales y pluviales, también permite reutilizar parte de ese recurso.
¿Cómo es este túnel único en el mundo?
Cerca del 35% del agua transportada por el túnel es desviada hacia la Planta de Tratamiento de Atotonilco, desde donde posteriormente se utiliza para abastecer a agricultores del Valle del Mezquital. Por su profundidad, extensión y complejidad técnica, el Túnel Emisor Oriente es considerado uno de los proyectos hidráulicos más impresionantes del planeta y una de las obras que cambió para siempre la relación de Ciudad de México con el agua.
Esta construcción de América Latina se caractetiza por:
- Tiene una longitud de 62 kilómetros, convirtiéndose en uno de los túneles hidráulicos más largos del planeta.
- Su diámetro interno es de 7 metros, tamaño suficiente para transportar enormes volúmenes de agua residual y pluvial.
- El túnel alcanza profundidades de entre 30 y 150 metros bajo tierra, atravesando complejas capas de suelo en el Valle de México.
- Tiene una capacidad de desalojo de hasta 150 metros cúbicos por segundo, ayudando a prevenir inundaciones en Ciudad de México.
- La obra incluye 24 lumbreras gigantes distribuidas a lo largo del recorrido para ventilación, acceso y mantenimiento del sistema