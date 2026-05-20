El túnel de drenaje profundo más grande del mundo es de América Latina y evita que una capital se inunde

Se trata del Túnel Emisor Oriente, una megaobra hidráulica ubicada en México que rompe récords no solo por sus dimensiones, sino también por el impacto que tiene sobre millones de personas. Su construcción comenzó en 2007 y finalizó en 2019, siete años después de lo previsto, convirtiéndose en una de las infraestructuras más ambiciosas de América Latina.

Diseñado para dar servicio a más de 20 millones de habitantes de Ciudad de México y sus alrededores, este túnel tiene una función clave: evitar las inundaciones y los severos encharcamientos que durante siglos afectaron a la capital mexicana, una ciudad levantada sobre el antiguo sistema lacustre del Valle de México. Esta obra de América Latina tuvo un costo de 33.800 millones de pesos, unos 1.731 millones de dólares, y además de conducir aguas residuales y pluviales, también permite reutilizar parte de ese recurso.

Túnel Emisor Oriente (1)

¿Cómo es este túnel único en el mundo?

Cerca del 35% del agua transportada por el túnel es desviada hacia la Planta de Tratamiento de Atotonilco, desde donde posteriormente se utiliza para abastecer a agricultores del Valle del Mezquital. Por su profundidad, extensión y complejidad técnica, el Túnel Emisor Oriente es considerado uno de los proyectos hidráulicos más impresionantes del planeta y una de las obras que cambió para siempre la relación de Ciudad de México con el agua.

Esta construcción de América Latina se caractetiza por: