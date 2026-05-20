El árbol perfecto para el balcón que se adapta a las macetas y tiene una floración espectacular

Los árboles necesitan más tierra que las plantas, y también más espacio. Sin embargo, hay especies que se pueden cultivar en maceta, para aquellas personas que tienen un hogar pequeño y sin jardín. Directamente pueden cultivar el árbol en maceta.
Esta práctica es cada vez más común en terrazas, patios y balcones. No obstante, requiere atención, planificación y cuidados específicos para que el árbol crezca sano y tenga un buen desarrollo.
El árbol del cepillo, conocido con el nombre científico de Callistemon viminalis, es un arbusto nativo de Australia que pertenece a la familia de las Mirtáceas.
Destaca por su singular floración en forma cilíndrica que imita exactamente a un cepillo para botellas. Estas flores suelen ser de un intenso color rojizo, pero también puede ser blanco, rosado e, incluso, verde.
La floración de esta especie ocurre desde finales de la primavera hasta el verano, aunque puede variar en función del clima. Si bien el limpiatubos es una planta de bajo mantenimiento, es necesario conocer sus necesidades específicas para asegurar su salud y crecimiento óptimo.
Guía de cuidados del árbol
Esta especie arbórea se adapta de forma estupenda a temperaturas cálidas. De hecho, puede helarse si las temperaturas descienden por debajo de los 4 º C por lo que se recomienda protegerla en épocas de frío intenso.
Una de las razones por las que esta planta es resistente se debe a que sus hojas son duras y pequeñas. Cuando unas hojas cuentan con este tipo de características, es un signo de su rusticidad ante la escasez de agua.
Aunque no demanda riegos frecuentes, sí que es necesario asegurarle una dosis mínima de agua para que prospere de forma adecuada, sobre todo, en sus primeras etapas de crecimiento.
El árbol del cepillo es poco exigente en cuando al tipo de suelo. Crece bien en casi cualquier tipo de suelo del jardín, aunque prefiere aquellos que estén bien drenados y sean ligeramente ácidos.