El árbol perfecto para el balcón que se adapta a las macetas y tiene una floración espectacular

El árbol del cepillo, conocido con el nombre científico de Callistemon viminalis, es un arbusto nativo de Australia que pertenece a la familia de las Mirtáceas.

planta arbol del cepillo El árbol del cepillo es una planta resistente y de floración espectacular. Imagen: Pexels.

Destaca por su singular floración en forma cilíndrica que imita exactamente a un cepillo para botellas. Estas flores suelen ser de un intenso color rojizo, pero también puede ser blanco, rosado e, incluso, verde.

La floración de esta especie ocurre desde finales de la primavera hasta el verano, aunque puede variar en función del clima. Si bien el limpiatubos es una planta de bajo mantenimiento, es necesario conocer sus necesidades específicas para asegurar su salud y crecimiento óptimo.

Guía de cuidados del árbol

Esta especie arbórea se adapta de forma estupenda a temperaturas cálidas. De hecho, puede helarse si las temperaturas descienden por debajo de los 4 º C por lo que se recomienda protegerla en épocas de frío intenso.

Una de las razones por las que esta planta es resistente se debe a que sus hojas son duras y pequeñas. Cuando unas hojas cuentan con este tipo de características, es un signo de su rusticidad ante la escasez de agua.

arbol del cepillo El árbol del cepillo requiere cuidados simples. Imagen: Pexels.

Aunque no demanda riegos frecuentes, sí que es necesario asegurarle una dosis mínima de agua para que prospere de forma adecuada, sobre todo, en sus primeras etapas de crecimiento.

El árbol del cepillo es poco exigente en cuando al tipo de suelo. Crece bien en casi cualquier tipo de suelo del jardín, aunque prefiere aquellos que estén bien drenados y sean ligeramente ácidos.