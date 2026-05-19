Horóscopo celta: conoce sus predicciones para la semana del 18 al 24 de mayo.

Para el horóscopo celta y sus predicciones, en esta semana se continúa profundizando la vibración del Mes del Espino, una etapa donde las emociones se vuelven intensas, los vínculos adquieren mayor profundidad y la naturaleza parece revelar mensajes ocultos en cada cambio del paisaje. El Espino, árbol asociado con los cruces espirituales y la transformación emocional, impulsa a cada signo o árbol sagrado a escuchar lo que el corazón ha intentado callar durante demasiado tiempo.

Energía predominante: transformación emocional y despertar intuitivo

Influencia espiritual: apertura de caminos internos y conexiones profundas

Elemento natural destacado: viento cambiante y florecimiento del bosque