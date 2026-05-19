El mejor árbol para cultivar en el jardín: no rompe el suelo, da sombra y sus flores se cierran al anochecer

arbol Bauhinia Este árbol es perfecto para los aficionados a la jardinería.

Uno de los mayores atributos de este árbol radica en la naturaleza de su sistema radicular. A diferencia de variedades cuyas raíces agresivas destruyen cañerías, quiebran baldosas y levantan el suelo, la pata de vaca posee raíces superficiales de baja intensidad. Esta particularidad biológica la convierte en una especie perfecta para patios reducidos, garantizando una convivencia armoniosa con la infraestructura tanto de nuestra casa como la de nuestros vecinos.

En sintonía, este árbol exhibe un ritmo de crecimiento moderado, proyectando una copa de silueta redonda que proporciona una zona de sombra fresca y densa durante las épocas de altas temperaturas. Al no alcanzar alturas desmedidas y poseer un follaje que no produce suciedad excesiva, prescinde de podas rigurosas o monitoreos constantes.

Además, su adaptabilidad a los climas templados y su tolerancia a los periodos de sequía moderada reducen significativamente las exigencias de riego, facilitando su cuidado a lo largo de las estaciones.

Bauhinia Bauhinia o pata de vaca.

No obstante, el aspecto más cautivador de la Bauhinia radica en su floración. Durante la primavera y el verano, el árbol despliega una floración vibrante en tonalidades fucsias y violáceas que actúa como un imán para polinizadores esenciales como colibríes y mariposas.

Estas flores guardan un comportamiento singular: se abren plenamente ante el estímulo de la luz solar y se repliegan de manera autónoma al llegar el ocaso. En otro orden de las palabras, se abren al amanecer y se cierran al anochecer, ofreciendo un espectáculo visual que cautiva a cualquiera.