En qué momento se le pone sal al agua de los fideos y para qué sirve

cocinas fideos Qué hace la sal en el agua de cocción de las pastas.

¿En qué momento se le pone sal al agua de las pastas?

Coloca sal al agua de las pastas no es un error ni mucho menos, pero sí puede modificar la textura de los fideos, dependiendo del momento en que la coloquemos.

Cuando colocamos sal en el agua de cocción de algún alimento, lo que pasa es que el sodio de este alimento vuelve el agua más alcalina.

La sal proporciona un gusto placentero a las pastas y realza su sabor, pero colocarla con el agua fría cuando la ponemos a hervir no es lo correcto.

sal Expertos recomiendan añadir la sal al mismo tiempo que las pastas, cuando el agua hierve.

Para evitar que las pastas queden duras, sobre todo las pastas caseras y rellenas, lo que conviene hacer es colocar la sal apenas hierve el agua, al mismo tiempo que colocamos las pastas.

Este truco permite que las pastas tengan un sabor intenso y rico, pero sin que la masa se ponga dura. Si no puedes comer sal, el vinagre genera el mismo efecto en los fideos, según explica el chef italiano Donato De Santis.

Otro detalle importante sobre los métodos de cocción de las pastas es la creencia de que colocar un chorro de aceite al agua de los fideos va a evitar que se peguen o va a mejorar la cocción.

Este viejo truco no hace ningún daño, pero tampoco es estrictamente necesario. Donato explica que este método no tiene mucho sentido porque la pasta se va al fondo cuando la ponemos en el agua hirviendo y el aceite queda en la superficie, por lo que no se tocarían durante la cocción.

3 errores comunes al cocinar pastas

Existen muchos errores comunes al cocinar pastas en casa que van más allá de si le ponemos o no sal al agua de hervor.

pastas en agua Un mínimo error puede alterar la textura y sabor de los fideos.