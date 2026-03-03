Ley de tránsito: choque con un auto mal estacionado ¿de quién es la culpa?

Ley de tránsito choque El hecho de estar mal estacionado y que te choquen no te hace culpable.

Quién tiene la culpa cuando se choca un auto mal estacionado

La responsabilidad según la Ley de tránsito argentina. El que choca a un auto detenido suele tener el 100% de la responsabilidad civil por los daños.

La excepción (por culpa concurrente): solo si el auto estaba detenido en un lugar de visibilidad nula (por ejemplo, a la salida de una curva cerrada de noche y sin balizas), un juez podría dictaminar "culpa compartida".

Choques en la playa del supermercado: ¿tierra de nadie?

Existe la creencia de que en los estacionamientos privados (shoppings, supermercados) la Ley de Tránsito no aplica.

La realidad es que la Ley 24.449 aclara que sus normas rigen en "lugares públicos o privados de acceso público". Es decir que el supermercado debe hacerse responsable por lo que le pase al auto de la víctima y después deberá intentar cobrarle al culpable con posterioridad.

Responsabilidad del comercio: según el Estatuto del Consumidor, el establecimiento es responsable de la seguridad de los vehículos. Si te chocan y el otro se fuga, el supermercado debe responder por no garantizar la custodia.

Prioridad de paso: en la playa de un súper, se mantiene la prioridad de la derecha a menos que haya señalización específica.

¿Y si me chocaron y no dejaron datos?

Es el escenario más común esregresar al auto y encontrar el guardabarros hundido.

Cámaras: tenés derecho a pedir las grabaciones de cámaras públicas o privadas (vía judicial si es necesario) para identificar la patente.

Testigos: son clave para que tu seguro pueda repetir el pago contra el seguro del tercero.

Tu seguro: si tenés "Todo Riesgo", tu compañía paga (menos la franquicia). Si tenés "Terceros Completo", lamentablemente, sin los datos del otro conductor, no hay a quién reclamar.