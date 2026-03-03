Es una de las discusiones más calientes tras un accidente o un simple toque en la calle: "La culpa es tuya porque el auto no podía estar estacionado ahí". Sin embargo, la Ley de tránsito argentina es clara y, en la mayoría de los casos, la respuesta no es la que el conductor en movimiento espera escuchar.
Ley de tránsito: choque con un auto mal estacionado ¿de quién es la culpa?
Una de las preguntas que más se formula es si al chocar un auto mal estacionado, quien embiste tiene la culpa o es de quien realizó primero la infracción
Muchos conductores creen que estar en infracción (estacionado en doble fila, sobre una rampa o en zona prohibida) les quita el derecho a reclamar ante un choque. Falso, es uno de los mitos más arraigados entre los conductores a la hora de un accidente.
La regla de oro: el vehículo que está detenido se considera un "obstáculo estático". Quien circula tiene la obligación de pleno dominio sobre su vehículo y debe evitar cualquier obstáculo que sea visible.
Quién tiene la culpa cuando se choca un auto mal estacionado
La responsabilidad según la Ley de tránsito argentina. El que choca a un auto detenido suele tener el 100% de la responsabilidad civil por los daños.
La excepción (por culpa concurrente): solo si el auto estaba detenido en un lugar de visibilidad nula (por ejemplo, a la salida de una curva cerrada de noche y sin balizas), un juez podría dictaminar "culpa compartida".
Choques en la playa del supermercado: ¿tierra de nadie?
Existe la creencia de que en los estacionamientos privados (shoppings, supermercados) la Ley de Tránsito no aplica.
La realidad es que la Ley 24.449 aclara que sus normas rigen en "lugares públicos o privados de acceso público". Es decir que el supermercado debe hacerse responsable por lo que le pase al auto de la víctima y después deberá intentar cobrarle al culpable con posterioridad.
Responsabilidad del comercio: según el Estatuto del Consumidor, el establecimiento es responsable de la seguridad de los vehículos. Si te chocan y el otro se fuga, el supermercado debe responder por no garantizar la custodia.
Prioridad de paso: en la playa de un súper, se mantiene la prioridad de la derecha a menos que haya señalización específica.
¿Y si me chocaron y no dejaron datos?
Es el escenario más común esregresar al auto y encontrar el guardabarros hundido.
- Cámaras: tenés derecho a pedir las grabaciones de cámaras públicas o privadas (vía judicial si es necesario) para identificar la patente.
- Testigos: son clave para que tu seguro pueda repetir el pago contra el seguro del tercero.
- Tu seguro: si tenés "Todo Riesgo", tu compañía paga (menos la franquicia). Si tenés "Terceros Completo", lamentablemente, sin los datos del otro conductor, no hay a quién reclamar.