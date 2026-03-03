Marcos Galperin reveló qué especialización será clave saber para conseguir trabajo

Marcos Galperin describió a la compañía como un proyecto vital que involucra también a su familia. "Es un proyecto de vida para mí, para mis hijos y mi esposa", señaló. Y agregó que incluso en los momentos personales, la empresa sigue presente: "Puedo estar con mi familia, pero pienso en Mercado Libre veinticuatro/siete".

Marcos Galperin reveló qué especialización será clave para conseguir trabajo

Uno de los ejes centrales de la entrevista en el podcast Founder’s Mentality: The CEO Sessions, de Bain & Company, fue el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el empleo tecnológico.

Marcos Galperin reveló que la empresa cuenta actualmente con 20.000 programadores y que, por primera vez en su historia, no incrementará esa cifra este año.

"Es altamente probable que en cinco años quizás tengamos diez mil programadores, no porque los hayamos despedido, sino porque no estamos contratando a nadie", afirmó. Según explicó, la automatización y las herramientas basadas en IA modificarán profundamente el perfil requerido.

En ese marco, dejó una recomendación que marca un cambio de paradigma para quienes aspiran a ingresar al sector: aprender a programar ya no es la prioridad. "Hace diez años, le habría dicho a cualquiera: ‘Tenés que aprender a programar’. Hoy digo: ‘Tenés que saber matemáticas. Tenés que entender lo básico de pensar y los números, pero no tenés que programar’".

La lógica, los fundamentos matemáticos y la capacidad de razonamiento más que el dominio de un lenguaje específico serán, según su visión, los diferenciales en un entorno donde las herramientas evolucionan rápidamente. Incluso advirtió que productos actuales podrían quedar obsoletos: "Quizás nuestra app quede obsoleta. Así que estamos trabajando en todas esas cosas".

Galperin también abordó el escenario competitivo, especialmente frente al avance de empresas chinas en América Latina. Lejos de mostrarse alarmado, consideró que la competencia es saludable porque obliga a las organizaciones a evitar conflictos internos y mantener el foco.

"Es darwiniano. Si pierdes demasiado tiempo en luchas internas, mueres. Así de simple", graficó.

Reconoció, sin embargo, la disciplina y el empuje de los competidores asiáticos. "Su tecnología es muy buena, y trabajan mucho. Será una batalla larga y difícil", anticipó. A diferencia de otros actores internacionales, remarcó que hasta ahora no han mostrado intención de restringir inversiones o moderar pérdidas.

Frente a ese escenario, planteó que la respuesta debe combinar eficiencia operativa e innovación permanente: optimizar márgenes, escalar y reinvertir para "autointerrumpirse" antes de que lo haga otro jugador.

Fuente: iprofesional.com