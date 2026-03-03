Desakta2 y Magui Olave reemplazarán a Q' Lokura en la noche cuartetera: así queda la grilla completa

Luciano Pereyra Luciano Pereyra cerrará la repetición del domingo.

Repeticiones de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

El domingo 8 de marzo a las 21 será la primera noche de repetición del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia. El cierre estará a cargo de Luciano Pereyra

será la primera noche de repetición del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia. El cierre estará a cargo de Luciano Pereyra El lunes 9 de marzo a las 21 será la noche cuartetera (sin repetición del acto central). Una noche dedicada al cuarteto que tendrá a los siguientes artistas: LBC y Euge Quevedo, La Repandilla, Desakt2 y Magui Olave. Además estará El Chaqueño Palavecino con su tradicional folclore.

será la noche cuartetera (sin repetición del acto central). Una noche dedicada al cuarteto que tendrá a los siguientes artistas: LBC y Euge Quevedo, La Repandilla, Desakt2 y Magui Olave. Además estará El Chaqueño Palavecino con su tradicional folclore. El martes 10 de marzo a las 21 la programación se desarrollará según lo previsto (sin repetición del acto central), con las actuaciones de Magui Cullen, Campedrinos, Ángela Leiva y el cierre a cargo de Abel Pintos, coronando así la edición 2026 del tradicional festejo vendimial.

La producción de la tercera y cuarta noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 estará a cargo de 300 Producciones, Music Mix y Power Play, donde la música y la presentación de grandes artistas será el motor de cada encuentro.

El público puede adquirir las entradas para cualquiera de las dos noches por Entradaweb.com.ar.

Para el lunes 9 y martes 10 de marzo, los valores por sector son:

Sector Malbec, $65.000.

Cabernet Sauvignon y Torrontes $55.000.

Tempranillo $45.000.

Chardonnay y Bonarda $35.000.

Abonos para las dos noches:

Sector Malbec $120.000.

Cabernet Sauvignon y Torrontes $100.000.

Tempranillo $80.000.

Chardonnay y Bonarda $60.000.

Abel Pintos vendimia ciudad de mendoza (11).jpeg Abel Pintos será la atracción principal del martes 10 de marzo. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Canje de entradas

Una vez adquiridas las entradas a través de la plataforma digital, se debe realizar el canje por la entrada física, a partir del lunes 2 al martes 10 de marzo en los puntos de canje habilitados.

Teatro Independencia. (Chile esq. Espejo. Ciudad) Atención de 9 a 18.

Espacio Julio Le Parc. (Mitre esq. Godoy Cruz) Atención de 9 a 18.

Auditorio Angel Bustelo (Virgen del Carmen de cuyo 610) Atención de 9 a 18.

Secretaria de Cultura (Gutiérrez 204, Ciudad) Atención de 9 a 18.

Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280. San Rafael). Atención de lunes 02 de marzo a viernes 06 de marzo de 9 a 13hs y de 17 a 21.

Casa de la Cultura San Martín (9 de Julio y Sarmiento) Atención de lunes 02 de marzo a viernes 06 de marzo de 9 a 18.

Auditorio Municipal de Tunuyán (Leandro N Alem 750. Tunuyan) Atención de lunes 02 de marzo a viernes 06 de marzo de 10 a 13hs y de 18 a 21.

Acceso para personas con discapacidad para el lunes 9 y martes 10 de marzo

La producción informa que se completó el cupo de tickets para personas con CUD.

Una vez verificada la documentación, los tickets serán enviados al correo electrónico desde el cual se realizó la gestión.