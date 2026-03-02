Ya en la recta final para las celebraciones principales de la Fiesta Nacional de la Vendimia, las 18 reinas departamentales estuvieron este lunes en las instalaciones de Grupo América.
Como "amigas de toda la vida", las reinas de la Vendimia derrocharon buena onda en su visita a Grupo América
Las chicas se mostraron muy simpáticas y no hubo una que no destacara la buena onda que existe entre ellas.
"Llevamos 3 días de convivencia y parecemos amigas de toda la vida", dijo la soberana de Maipú, Julieta Crespi, mientras sus compañeras asentían.
Se viene la Fiesta Nacional de la Vendimia
Desde que comenzaron la Convivencia Real las representantes departamentales han compartido numerosas actividades tanto protocolares como de capacitación.
Ahora se viene lo más importante que será el miércoles la Fiesta de la Cosecha, el viernes la Vía Blanca, el sábado el Carrusel al mediodía y el Acto Central a la noche. Allí, una de ellas será la Reina Nacional de la Vendimia 2026 y sucederá a Alejandrina Funes.
En la visita a Grupo América las reinas se divirtieron de lo lindo y hasta se animaron a bailar cuando se los propuso la periodista Sofía Fernández.
No faltaron las gastadas de unas a otras pero todo con respeto y -vale reiterarlo- buena onda.
Todas coincidieron en el sentimiento de amistad que se ha generado entre ellas en poco tiempo y en la esperanza de que ese vínculo se sostenga en el tiempo.
18 candidatas a Reina Nacional de la Vendimia 2026
- Ciudad de Mendoza: María Celeste Sammartino.
- General Alvear: Mariana Belén Cucatto.
- Godoy Cruz: Martina Rocío Arenas.
- Guaymallén: Victoria Segura.
- Junín: Mara Valentina Lizana Muñoz.
- La Paz: Ana Laura Roza.
- Las Heras: Chiara Baciocchi.
- Lavalle: Micaela Canselmo.
- Luján de Cuyo: Javiera Bravo.
- Maipú: Julieta Crespi.
- Malargüe: Priscila Arroyo.
- Rivadavia: Brunela Julián.
- San Carlos: Virginia Gómez Coronel.
- San Martín: Lucía Valentina Rosalez.
- San Rafael: Azul Antolínez.
- Santa Rosa: Malena Agustina Demateis.
- Tunuyán: Agustina Giacomelli.
- Tupungato: Micaela Galdame.