Como "amigas de toda la vida", las reinas de la Vendimia derrocharon buena onda en su visita a Grupo América

reinas de la vendimia en grupo america.8jpg Se sumó el equipo de Sentí Vendimia de Canal 7 a la foto con las reinas. Al costado izquierdo, el Chory Ochionero; en el centro, Rody Gravina y Daniela Gutiérrez y a la dercha, Lucas Castro. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Se viene la Fiesta Nacional de la Vendimia

Desde que comenzaron la Convivencia Real las representantes departamentales han compartido numerosas actividades tanto protocolares como de capacitación.

Ahora se viene lo más importante que será el miércoles la Fiesta de la Cosecha, el viernes la Vía Blanca, el sábado el Carrusel al mediodía y el Acto Central a la noche. Allí, una de ellas será la Reina Nacional de la Vendimia 2026 y sucederá a Alejandrina Funes.

reinas de la vendimia en grupo america.1jpg Bellas. Brunela Julián, de Rivadavia; Azul Antolínez, de San Rafael; Micaela Galdame, de Tupungato; Agustina Giacomelli, de Tunuyán y María Celeste Sanmartino, de Ciudad de Mendoza. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

En la visita a Grupo América las reinas se divirtieron de lo lindo y hasta se animaron a bailar cuando se los propuso la periodista Sofía Fernández.

reinas de la vendimia en grupo america.2jpg Felices. Ana Laura Roza (La Paz); María Valentina Lizana Muñoz (Junín); María Belén Cucatto (General Alvear) y Lucía Rozales (San Martín). Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

No faltaron las gastadas de unas a otras pero todo con respeto y -vale reiterarlo- buena onda.

Todas coincidieron en el sentimiento de amistad que se ha generado entre ellas en poco tiempo y en la esperanza de que ese vínculo se sostenga en el tiempo.

reinas de la vendimia en grupo america Agasajo para las reinas en Grupo América. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

18 candidatas a Reina Nacional de la Vendimia 2026

Ciudad de Mendoza : María Celeste Sammartino.

: María Celeste Sammartino. General Alvear: Mariana Belén Cucatto.

reina de godoy cruz Martina Arenas. reina de Godoy Cruz. Foto: Cristian Lozano/Diiario UNO

Godoy Cruz: Martina Rocío Arenas.

Martina Rocío Arenas. Guaymallén : Victoria Segura.

: Victoria Segura. Junín : Mara Valentina Lizana Muñoz.

: Mara Valentina Lizana Muñoz. La Paz: Ana Laura Roza.

Ana Laura Roza. Las Heras: Chiara Baciocchi.

Chiara Baciocchi. Lavalle : Micaela Canselmo.

: Micaela Canselmo. Luján de Cuyo: Javiera Bravo.

Javiera Bravo. Maipú : Julieta Crespi.

: Julieta Crespi. Malargüe : Priscila Arroyo.

: Priscila Arroyo. Rivadavia : Brunela Julián.

: Brunela Julián. San Carlos: Virginia Gómez Coronel.

Virginia Gómez Coronel. San Martín: Lucía Valentina Rosalez.

Lucía Valentina Rosalez. San Rafael: Azul Antolínez.

Azul Antolínez. Santa Rosa: Malena Agustina Demateis.

reina de tunuyan Agustina Giacomelli, representante de Tunuyán. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO