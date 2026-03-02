Inicio Sociedad Reinas de la Vendimia
Clima de fiesta

Como "amigas de toda la vida", las reinas de la Vendimia derrocharon buena onda en su visita a Grupo América

Las 18 candidatas a Reina Nacional de la Vendimia pasaron por la sede Grupo América y hasta se animaron a bailar durante el noticiero de Canal 7

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Las 18 reinas departamentales, acompañadas, en el medio, por la actual Reina Nacional (Alejandrina Funes) y la Virreina  Sofía Perfumo.

Las 18 reinas departamentales, acompañadas, en el medio, por la actual Reina Nacional (Alejandrina Funes) y la Virreina  Sofía Perfumo.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Ya en la recta final para las celebraciones principales de la Fiesta Nacional de la Vendimia, las 18 reinas departamentales estuvieron este lunes en las instalaciones de Grupo América.

Las chicas se mostraron muy simpáticas y no hubo una que no destacara la buena onda que existe entre ellas.

"Llevamos 3 días de convivencia y parecemos amigas de toda la vida", dijo la soberana de Maipú, Julieta Crespi, mientras sus compañeras asentían.

reinas de la vendimia en grupo america.8jpg
Se sum&oacute; el equipo de Sent&iacute; Vendimia de Canal 7 a la foto con las reinas. Al costado izquierdo, el Chory Ochionero; en el centro, Rody Gravina y Daniela Guti&eacute;rrez y a la dercha, Lucas Castro.

Se sumó el equipo de Sentí Vendimia de Canal 7 a la foto con las reinas. Al costado izquierdo, el Chory Ochionero; en el centro, Rody Gravina y Daniela Gutiérrez y a la dercha, Lucas Castro.

Se viene la Fiesta Nacional de la Vendimia

Desde que comenzaron la Convivencia Real las representantes departamentales han compartido numerosas actividades tanto protocolares como de capacitación.

Ahora se viene lo más importante que será el miércoles la Fiesta de la Cosecha, el viernes la Vía Blanca, el sábado el Carrusel al mediodía y el Acto Central a la noche. Allí, una de ellas será la Reina Nacional de la Vendimia 2026 y sucederá a Alejandrina Funes.

reinas de la vendimia en grupo america.1jpg
Bellas. Brunela Juli&aacute;n, de Rivadavia; Azul Antol&iacute;nez, de San Rafael; Micaela Galdame, de Tupungato; Agustina Giacomelli, de Tunuy&aacute;n y Mar&iacute;a Celeste Sanmartino, de Ciudad de Mendoza.

Bellas. Brunela Julián, de Rivadavia; Azul Antolínez, de San Rafael; Micaela Galdame, de Tupungato; Agustina Giacomelli, de Tunuyán y María Celeste Sanmartino, de Ciudad de Mendoza.

En la visita a Grupo América las reinas se divirtieron de lo lindo y hasta se animaron a bailar cuando se los propuso la periodista Sofía Fernández.

reinas de la vendimia en grupo america.2jpg
Felices. Ana Laura Roza (La Paz); Mar&iacute;a Valentina Lizana Mu&ntilde;oz (Jun&iacute;n); Mar&iacute;a Bel&eacute;n Cucatto (General Alvear) y Luc&iacute;a Rozales (San Mart&iacute;n).

Felices. Ana Laura Roza (La Paz); María Valentina Lizana Muñoz (Junín); María Belén Cucatto (General Alvear) y Lucía Rozales (San Martín).

No faltaron las gastadas de unas a otras pero todo con respeto y -vale reiterarlo- buena onda.

Todas coincidieron en el sentimiento de amistad que se ha generado entre ellas en poco tiempo y en la esperanza de que ese vínculo se sostenga en el tiempo.

reinas de la vendimia en grupo america
Agasajo para las reinas en Grupo Am&eacute;rica.

Agasajo para las reinas en Grupo América.

18 candidatas a Reina Nacional de la Vendimia 2026

  • Ciudad de Mendoza: María Celeste Sammartino.
  • General Alvear: Mariana Belén Cucatto.
reina de godoy cruz
Martina Arenas. reina de Godoy Cruz.

Martina Arenas. reina de Godoy Cruz.

  • Godoy Cruz: Martina Rocío Arenas.
  • Guaymallén: Victoria Segura.
  • Junín: Mara Valentina Lizana Muñoz.
  • La Paz: Ana Laura Roza.
  • Las Heras: Chiara Baciocchi.
  • Lavalle: Micaela Canselmo.
  • Luján de Cuyo: Javiera Bravo.
  • Maipú: Julieta Crespi.
  • Malargüe: Priscila Arroyo.
  • Rivadavia: Brunela Julián.
  • San Carlos: Virginia Gómez Coronel.
  • San Martín: Lucía Valentina Rosalez.
  • San Rafael: Azul Antolínez.
  • Santa Rosa: Malena Agustina Demateis.
reina de tunuyan
Agustina Giacomelli, representante de Tunuy&aacute;n.

Agustina Giacomelli, representante de Tunuyán.

  • Tunuyán: Agustina Giacomelli.
  • Tupungato: Micaela Galdame.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar