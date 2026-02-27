Ingresaron al hotel las 18 candidatas a Reina Nacional de la Vendimia 2026 con mucho ruido de sus hinchadas

Convivencia real de candidatas a Reina Nacional de la Vendimia 2026 - ingreso al hotel - Diego Gareca Al inicio de la "convivencia real" en un hotel céntrico tomaron la palabra el subsecretario de Cultura Diego Gareca y la reina y la virreina actuales de la Vendimia. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Acompañado por intendentes y directores de Cultura de toda la provincia, el funcionario provincial les agradeció "el gran trabajo que hicieron, con mucho esfuerzo y compromiso, para realizar sus fiestas departamentales" de la Vendimia, recalcando que esos eventos en los departamentos "año a año son cada vez mejores".

También hizo mención especial a Flavio Kristich y su equipo responsables del hotel Fuente Mayor "que no solamente se suman como auspiciantes sino también con el trabajo conjunto de colaborar a favor de la Fiesta Nacional de la Vendimia".

Las candidatas a reina tuvieron sus hinchadas ruidosas

"Bienvenidos a una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la fiesta que celebra todo un pueblo en sus 90 años de historia", cerró Diego Gareca su discurso envuelto en el barullo de cánticos y cornetas que alentaban un entorno festivo para esta etapa final de la celebración vinculada a la figura de la reina.

Las chicas recibieron ramos de flores, bombones y cartas de afecto por parte de las autoridades, familiares y vecinos de sus departamentos. En el caso de intendentes que no pudieron asistir para saludarlas, estuvieron presentes funcionarios municipales como directores de Cultura y Protocolo.

Alejandra Gamboa tomó el mando para guiar a las candidatas vendimiales en su trayecto final, ella quien está cumpliendo 40 años de servicio como coordinadora de reinas. Y a Gamboa le siguieron las actuales Reina Nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes; y la Virreina Nacional Sofía Perfumo.

Entre las autoridades municipales no podía faltar Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa y Reina Nacional de la Vendimia 2010. También estuvieron los jefes comunales de Junín ( Mario Abed), de General Alvear (Alejandro Molero), de La Paz (Fernando Ubieta), de Tunuyán (Emir Andraos) y de Lavalle (Edgardo González), entre otros, en su mayoría intendentes de departamentos alejados al Gran Mendoza.

La multitud dio un colorido marco al ingreso de las candidatas a reina de la Vendimia 2026 a su "convivencia real", y allí se destacó la mascota de Tunuyán que -con forma de rey y decoración con racimos de uva- dio la nota en el lugar. Los carteles con fotos de las candidatas a reina y las pancartas con mensajes de apoyo se desplegaron a lo largo de todo el frente del hotel Fuente Mayor.

Cómo será la "convivencia real" de esta Vendimia

En su última semana de mandato, la Reina Nacional de la Vendimia 2025, la lasherina Alejandrina Funes se mostró emocionada por iniciar su última "convivencia real", esta vez como soberana máxima. "Está por comenzar la convivencia oficial 2026, nada más y nada menos que en el marco de los 90 años de nuestra fiesta máxima. Disfrútenlo plenamente. Disfrutemos juntos nuestra fiesta y nuestras tradiciones (...). Sigamos celebrando lo que nos identifica como pueblo”, manifestó.

Mientras que la Virreina Nacional de la Vendimia 2025, la alvearense Sofía Perfumo, destacó el acompañamiento de las familias de las reinas departamentales porque "no hay nada más valioso que contar con el apoyo de quienes más nos quieren"; y les aseguró a las 18 candidatas que "van a vivir una semana inolvidable" recomendándoles que "sean compañeras, construyan amistad, manténganse unidas y apóyense entre ustedes”.

Convivencia real de candidatas a Reina Nacional de la Vendimia 2026 - ingreso al hotel Este año la "convivencia real" en el hotel ofrecerá desde talleres de cocina hasta charlas sobre salud mental y manejo saludable de las redes. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Las reinas recibirán en el hotel charlas sobre comunicación, oratoria, manejo de redes sociales y relación con los medios; fortalecimiento de la identidad local a través de capacitaciones en danzas folclóricas, cocina cuyana y ceremonial; así como contenidos vinculados a la salud y el bienestar. También participarán del taller “Herederas de Vendimia” y de encuentros con la Comisión Reinas Nacionales de la Vendimia y la Comisión Virreinas Nacionales de la Vendimia.

Este año, la convivencia pondrá un foco especial en el manejo saludable de las redes, la cata de vinos, la historia de la Vendimia y los procesos vitivinícolas, según revelaron desde el área de Cultura provincial. Y, como dato curioso, entre el equipo de trabajo que colabora con la coordinación de las actividades de las soberanas se encuentra una reina nacional de mandato cumplido: Agostina Saua.