Que el turismo es una de las principales industrias locales es una realidad que con el correr del tiempo se ha afianzado cada vez más en Mendoza. Sin embargo, la cantidad de turistas ha disminuido en los últimos tiempos, empujada un poco por la baja demanda nacional y otro porque ya no es un destino tan tentador en cuanto a precios como lo era unos años atrás para los chilenos y brasileños.
Manso Alojamiento, el programa de estadías de hasta $100.000 por día para reactivar el turismo
Del 14 de noviembre al 15 de febrero, Mendoza propone alojamientos económicos y menús cerrados para revitalizar la industria turística
Por este motivo, el Emetur ha lanzado diversos programas, entre ellos Manso Alojamiento, un programa para que turistas y mendocinos puedan disfrutar de estadías a precios competitivos en distintos alojamientos de la provincia. Desde el 14 de noviembre hasta el 15 de febrero, quienes quieran escaparse podrán reservar habitaciones en base doble más desayuno por un máximo de $100.000 la noche, impuestos incluidos. Estos valores pueden alcanzar también a hoteles cinco estrellas. La iniciativa busca impulsar la actividad turística y mostrar que Mendoza es un destino accesible y lleno de opciones para todo tipo de viajero.
Esta acción forma parte de la campaña Manso, que ya tiene a Manso Menú y Mansa Bodega. Además de alojamiento económico, quienes quieran complementar la experiencia podrán acceder a menús especiales en casi 100 restaurantes mendocinos con precios que no superan los $30.000.
Cómo funciona Manso Alojamiento
Pueden participar todos los alojamientos con domicilio en Mendoza que estén registrados en el Emetur y ofrezcan estadía en base doble con desayuno. Los prestadores interesados deben completar el formulario de inscripción disponible hasta el 7 de noviembre en www.mendoza.tur.ar.
Una vez aprobados, los alojamientos se publicarán en una página exclusiva de la campaña, donde los turistas podrán consultar y reservar. La promoción incluye hoteles en el Gran Mendoza, hosterías en el Valle de Uco, opciones en precordillera y alta montaña, y establecimientos en la zona Sur y Este de la provincia.
Opciones para todos los gustos
Desde lujosos hoteles en la Ciudad de Mendoza hasta cabañas y hosterías en Tunuyán o Potrerillos, Manso Alojamiento ofrece variedad de alternativas con diferentes servicios y comodidades.
La idea es que locales y turistas puedan organizar escapadas completas sin gastar de más, disfrutando del turismo en Mendoza en cualquier momento del verano.
Manso Menú: un plus gastronómico
Además de alojarse, los visitantes podrán combinar la experiencia con Manso Menú, que reúne menús cerrados en casi 100 restaurantes, bodegas y hoteles de toda la provincia, desde la Ciudad de Mendoza hasta Malargüe, con precios que no superan los $30.000.
La propuesta permite conocer la diversidad gastronómica mendocina, desde bodegones y cantinas hasta restaurantes gourmet y cantinas de bodegas, haciendo que la escapada sea completa y económica.
Entre los restó y cantinas que se han sumado en Gran Mendoza se pueden mencionar La Cabrera Casa de Carnes, hotel Sheraton, Cantina 886 de Ciudad, Pie de Cuba, Futre Cocina y Leyenda, Bodegas Argentia, en Maipú, Orgányca, Bairoleto, Chill Garden en Luján de Cuyo, Arabian, Cielito, Margha en Godoy Cruz, Estación Palero, La Negrita y Hotel Ibis en Guaymallén. También hay opciones en el Este, en Valle de Uco y en el Sur mendocino.
Tanto Manso Alojamiento como Manso Menú están disponibles en la web del Emetur (www.mendoza.tur.ar) y sus redes sociales. Ahí los turistas podrán consultar las opciones, conocer precios y reservar directamente.