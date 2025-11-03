Manso Alojamiento, el programa de estadías de hasta $100.000 por día para reactivar el turismo

Hotel Fuente Mayor Terminal Mendoza 4.jpg La promoción Manso Alojamiento estará vigente desde noviembre de 2025 hasta febrero de 2026. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Cómo funciona Manso Alojamiento

Pueden participar todos los alojamientos con domicilio en Mendoza que estén registrados en el Emetur y ofrezcan estadía en base doble con desayuno. Los prestadores interesados deben completar el formulario de inscripción disponible hasta el 7 de noviembre en www.mendoza.tur.ar.

Una vez aprobados, los alojamientos se publicarán en una página exclusiva de la campaña, donde los turistas podrán consultar y reservar. La promoción incluye hoteles en el Gran Mendoza, hosterías en el Valle de Uco, opciones en precordillera y alta montaña, y establecimientos en la zona Sur y Este de la provincia.

Opciones para todos los gustos

Desde lujosos hoteles en la Ciudad de Mendoza hasta cabañas y hosterías en Tunuyán o Potrerillos, Manso Alojamiento ofrece variedad de alternativas con diferentes servicios y comodidades.

La idea es que locales y turistas puedan organizar escapadas completas sin gastar de más, disfrutando del turismo en Mendoza en cualquier momento del verano.

Manso Menú: un plus gastronómico

La cabrera ok Manso Menú es otro pograma para atraer turistas. Foto: Gobierno de Mendoza

Además de alojarse, los visitantes podrán combinar la experiencia con Manso Menú, que reúne menús cerrados en casi 100 restaurantes, bodegas y hoteles de toda la provincia, desde la Ciudad de Mendoza hasta Malargüe, con precios que no superan los $30.000.

La propuesta permite conocer la diversidad gastronómica mendocina, desde bodegones y cantinas hasta restaurantes gourmet y cantinas de bodegas, haciendo que la escapada sea completa y económica.

Entre los restó y cantinas que se han sumado en Gran Mendoza se pueden mencionar La Cabrera Casa de Carnes, hotel Sheraton, Cantina 886 de Ciudad, Pie de Cuba, Futre Cocina y Leyenda, Bodegas Argentia, en Maipú, Orgányca, Bairoleto, Chill Garden en Luján de Cuyo, Arabian, Cielito, Margha en Godoy Cruz, Estación Palero, La Negrita y Hotel Ibis en Guaymallén. También hay opciones en el Este, en Valle de Uco y en el Sur mendocino.

Tanto Manso Alojamiento como Manso Menú están disponibles en la web del Emetur (www.mendoza.tur.ar) y sus redes sociales. Ahí los turistas podrán consultar las opciones, conocer precios y reservar directamente.