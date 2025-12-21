Monarquía viñatera a cargo del poder político: Flor Destéfanis y otras reinas

Destéfanis aporta compromiso militante con un carisma que la caracteriza entre sus compañeros que la valoran como una dirigenta con empuje y vuelo propio que cuando toma la palabra se hace notar.

Flor Destéfanis.jpg Flor Destéfanis es quizás entre las reinas la que ha llegado más alto en la consideración política. Foto: Municipalidad de Santa Rosa

San Martín, en reemplazo del beodo

Hace casi un año, el titular del Ente de Movilidad Provincial Jorge Teves venía en pedo manejando un vehículo oficial y fue sorprendido por un retén de alcoholemia lo que disparó un escándalo que lo dejó fuera de su cargo. Teves volvió a la tapa de los diarios hace algunas semanas cuando el concejal libertario sanrafaelino Martín Antolín protagonizó un guiso de similares características.

En lugar de Teves al frente del EMOP fue designada la abogada Agustina Llaver, reina de la Vendimia de San Martín 2008 y de apellido radical, quien ya había ocupado otros cargos en la intendencia del peronista Jorge Giménez.

También en San Martin pero por el peronismo, Dalila Piccato, reina del 2002, llegó al Concejo Deliberante en 2014 y sigue vinculada con actividades comunitarias hasta el día de hoy.

Tunuyán y la manzana medio podrida

La veinteañera Génesis Sandoval era candidata a concejala por Tunuyán representando al PRO en las elecciones de octubre pero el partido tuvo que pedir su renuncia al quedar enredada en un escándalo por la difusión de un video que mostraba a un hombre que -según ella en un posteo en sus redes sociales- había muerto en situación de calle, lo que originó una denuncia en su contra por parte de la familia de la víctima.

Sandoval salió a hablar de “una operación” en su contra y vinculó a “sectores kirchneristas” en esa maniobra. El pico antes que la pala en las primeras armas de corto alcance en esta reina de la Tonada de paso fugaz por la política.

Una experiencia no tan traumática es la de la recordada reina nacional Marcela Gaua (electa en 1988), quien fue diputada provincial entre 2002 y 2006 representando al sector peronista de Ricardo Pont, ex intendente tunuyanino. Gaua continuó su carrera política ocupando otros cargos, incluso en el Ministerio de Seguridad provincial.

Marcela Gaua, de generosa sonrisa y carisma implacable. Foto: Paulo Páez / Diario UNO. Marcela Gaua, Reina Nacional de la Vendimia (electa en 1988), fue diputada provincial entre 2002 y 2006. Foto: archivo

San Rafael y su joven ex soberana

En tiempos donde los hermanos Félix, que se alternan en el poder desde 2003 en San Rafael, han abierto el casting para encontrar sucesor o sucesora, aparece la figura de Sol Indiveri (elegida en 2024), una joven de familia monárquica viñatera ya que su madre fue reina departamental y su abuela Nilda Eraso una recordada soberana nacional de mediados del siglo XX.

Indiveri llega a las listas del PJ más por su vinculación social y comunitaria que por su militancia en el justicialismo. De hecho proviene de familias más relacionadas con el palo de enfrente: UCR y derivados.

Esa es quizá una de las virtudes que encontró Omar Félix en su figura ya que el último test electoral fue muy favorable al sector del oficialismo provincial en alianza con el partido de Javier Milei en Mendoza.

La joven sanrafaelina tiene un lugar asegurado en el próximo Concejo Deliberante al haberse quedado con el segundo lugar de la lista de candidatos teniendo en cuenta que en febrero de 2026 se renovarán 6 escaños.

Como cabeza de esa nómina quedó Francisco Perdigués, un peronista paladar negro y joven abogado sanrafaelino, quien fue una pieza clave en la disputa que San Rafael dirimió con el gobierno nacional de Milei por la finalización del gasoducto sureño y que salió a favor del municipio.

Nilda Eraso y María Sol Indiveri.jpg Sol Indiveri fue elegida reina de la Vendimia de San Rafael en el 2024. En la foto aparece junto a su abuela Nilda Eraso, soberana nacional. Foto: archivo

El lado B de la elección de febrero

Emir Félix también será parte del menú de candidatos en febrero como cabeza de lista para la elección de los convencionales que le darán forma a la carta orgánica municipal, un hito que podría disparar acciones similares en municipios que ponderen la importancia de lograr autonomía en algunos asuntos en los que la provincia demora decisiones o directamente se ausenta.

Emir no pudo ganar en su propio departamento en las últimas elecciones de octubre por el vendaval Milei pero conserva altísimos niveles de aprobación entre los sanrafaelinos, lo que lo envalentona para revertir la tendencia del último test, en una elección desdoblada justamente para centrarse en los asuntos locales.

A Malargüe cantaré

Patricia Cecconato se convirtió en 1991 en la primera reina nacional malargüina. Más tarde comenzó su militancia política en un partido departamental al que representó en el Concejo Deliberante, pero después coqueteó también con el radicalismo.

En definitiva, las coronas -tan vapuleadas en los últimos años- son un trampolín a la vida política de muchas mujeres que se exponen enfrentándose con otras pares para quedarse con el premio mayor en una puja en la que la belleza pareciera ser determinante pero que las habilita también para meterse de lleno en la cosa pública y tratar de hacerlo bien: "Si así no lo hiciereis que Dios, el cetro, la corona y la capa os lo demanden”.