El debate en torno a la frivolidad que representa elegir “reinas” de certámenes de belleza en un mundo en el que la cosificación de la mujer se ve con malos ojos, pareciera saldado en Mendoza donde un puñado enorme de mujeres salidas de esos concursos ha ocupado lugares centrales de poder.
Monarquía viñatera a cargo del poder político: Flor Destéfanis y otras reinas
Tanto radicales como peronistas han mordido la manzana de la tentación por seducir a mujeres que vienen de representar a su tierra en fiestas vendimiales con capa, corona y cetro
Tanto radicales como peronistas han mordido la manzana de la tentación por seducir a mujeres que vienen de representar a su tierra en fiestas vendimiales cargando capa, corona y cetro y han pasado más tarde por la Legislatura, los concejos deliberantes o se han sentado en sillones ejecutivos con amplios poderes estatales.
Santa Rosa: orgullo y esperanza
Flor Destéfanis, reina nacional 2010, dirige por segunda vez la comuna de Santa Rosa y también presidió el PJ provincial en el que ahora secunda a Emir Félix como vicepresidenta. Es quizás entre las reinas la que ha llegado más alto en la consideración política con una carrera que aún se mantiene muy activa.
Destéfanis aporta compromiso militante con un carisma que la caracteriza entre sus compañeros que la valoran como una dirigenta con empuje y vuelo propio que cuando toma la palabra se hace notar.
San Martín, en reemplazo del beodo
Hace casi un año, el titular del Ente de Movilidad Provincial Jorge Teves venía en pedo manejando un vehículo oficial y fue sorprendido por un retén de alcoholemia lo que disparó un escándalo que lo dejó fuera de su cargo. Teves volvió a la tapa de los diarios hace algunas semanas cuando el concejal libertario sanrafaelino Martín Antolín protagonizó un guiso de similares características.
En lugar de Teves al frente del EMOP fue designada la abogada Agustina Llaver, reina de la Vendimia de San Martín 2008 y de apellido radical, quien ya había ocupado otros cargos en la intendencia del peronista Jorge Giménez.
También en San Martin pero por el peronismo, Dalila Piccato, reina del 2002, llegó al Concejo Deliberante en 2014 y sigue vinculada con actividades comunitarias hasta el día de hoy.
Tunuyán y la manzana medio podrida
La veinteañera Génesis Sandoval era candidata a concejala por Tunuyán representando al PRO en las elecciones de octubre pero el partido tuvo que pedir su renuncia al quedar enredada en un escándalo por la difusión de un video que mostraba a un hombre que -según ella en un posteo en sus redes sociales- había muerto en situación de calle, lo que originó una denuncia en su contra por parte de la familia de la víctima.
Sandoval salió a hablar de “una operación” en su contra y vinculó a “sectores kirchneristas” en esa maniobra. El pico antes que la pala en las primeras armas de corto alcance en esta reina de la Tonada de paso fugaz por la política.
Una experiencia no tan traumática es la de la recordada reina nacional Marcela Gaua (electa en 1988), quien fue diputada provincial entre 2002 y 2006 representando al sector peronista de Ricardo Pont, ex intendente tunuyanino. Gaua continuó su carrera política ocupando otros cargos, incluso en el Ministerio de Seguridad provincial.
San Rafael y su joven ex soberana
En tiempos donde los hermanos Félix, que se alternan en el poder desde 2003 en San Rafael, han abierto el casting para encontrar sucesor o sucesora, aparece la figura de Sol Indiveri (elegida en 2024), una joven de familia monárquica viñatera ya que su madre fue reina departamental y su abuela Nilda Eraso una recordada soberana nacional de mediados del siglo XX.
Indiveri llega a las listas del PJ más por su vinculación social y comunitaria que por su militancia en el justicialismo. De hecho proviene de familias más relacionadas con el palo de enfrente: UCR y derivados.
Esa es quizá una de las virtudes que encontró Omar Félix en su figura ya que el último test electoral fue muy favorable al sector del oficialismo provincial en alianza con el partido de Javier Milei en Mendoza.
La joven sanrafaelina tiene un lugar asegurado en el próximo Concejo Deliberante al haberse quedado con el segundo lugar de la lista de candidatos teniendo en cuenta que en febrero de 2026 se renovarán 6 escaños.
Como cabeza de esa nómina quedó Francisco Perdigués, un peronista paladar negro y joven abogado sanrafaelino, quien fue una pieza clave en la disputa que San Rafael dirimió con el gobierno nacional de Milei por la finalización del gasoducto sureño y que salió a favor del municipio.
El lado B de la elección de febrero
Emir Félix también será parte del menú de candidatos en febrero como cabeza de lista para la elección de los convencionales que le darán forma a la carta orgánica municipal, un hito que podría disparar acciones similares en municipios que ponderen la importancia de lograr autonomía en algunos asuntos en los que la provincia demora decisiones o directamente se ausenta.
Emir no pudo ganar en su propio departamento en las últimas elecciones de octubre por el vendaval Milei pero conserva altísimos niveles de aprobación entre los sanrafaelinos, lo que lo envalentona para revertir la tendencia del último test, en una elección desdoblada justamente para centrarse en los asuntos locales.
A Malargüe cantaré
Patricia Cecconato se convirtió en 1991 en la primera reina nacional malargüina. Más tarde comenzó su militancia política en un partido departamental al que representó en el Concejo Deliberante, pero después coqueteó también con el radicalismo.
En definitiva, las coronas -tan vapuleadas en los últimos años- son un trampolín a la vida política de muchas mujeres que se exponen enfrentándose con otras pares para quedarse con el premio mayor en una puja en la que la belleza pareciera ser determinante pero que las habilita también para meterse de lleno en la cosa pública y tratar de hacerlo bien: "Si así no lo hiciereis que Dios, el cetro, la corona y la capa os lo demanden”.