Pelea e incendio en la prisión: una mujer murió y otra se encuentra en grave estado.

Cárcel prisión pelea La cárcel de Bouwer ha sido escenario de otros incidentes en que se vieron involucradas penitenciarias que fueron suspendidas Foto gentileza eldoce.tv

En un momento determinado, en que la mayoría ya se encontraba descansando, se originó una pelea por causas que se desconocen que derivó en un incendio provocado por las propias internas del sector, aunque fue controlado por el personal de guardia y efectivos del Grupo de Intervención Rápida.

Pese a la intervención del personal penitenciario, la interna P.G.A murió en el lugar, mientras que la otra mujer sufrió graves lesiones y fue trasladada a un centro de salud externo, donde permanece internada en estado crítico.

El Servicio Penitenciario, por su parte, dio intervención a la fiscalía correspondiente, a la que se remitieron los elementos probatorios, en tanto que fueron notificados el Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la provincia de Córdoba.

Sin embargo, en redes sociales algunos allegados a las reclusas indicaron que no se produjo ninguna pelea, sino que las dos internas implicadas fueron alcanzadas por llamas de un incendio, cuyo origen se desconoce, y resultaron afectadas debido a la tardanza del personal penitenciario de guardia en intervenir en el incidente.

El penal de Bouwer había quedado en el ojo de la tormenta en las últimas semanas por otros episodios de violencia, especialmente luego de una brutal golpiza que sufrió una mujer trans en uno de los módulos por parte de un grupo de penitenciarias.

Cárcel prisión incendio Una mujer murió y otra interna está en grave estado tras una violenta pelea que derivó en un incendio en la cárcel de Bouwer. Foto gentileza tn.com.ar

En ese incidente ocurrido a fines de noviembre, ocho guardiacárceles fueron detenidas y suspendidas por orden judicial acusadas de golpear brutalmente a una persona detenida que se autopercibía varón y que se encontraba alojada en el pabellón femenino.

El brutal ataque quedó registrado por cámaras de seguridad situadas en el establecimiento y resultó clave para la investigación ya que permitió identificar al personal penitenciario interviniente.