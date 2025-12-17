Una mujer fue encontrada asesinada con más de 50 puñaladas y su hijo de 22 años fue detenido.

Asesinada mujer muerte

Los vecinos más cercanos y los agentes les practicaron a la mujer maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de Samur-Protección Civil, que continuó con los esfuerzos, aunque no lograron revertir la situación.

En ese sentido, los médicos del servicio sanitario de la capital confirmaron el fallecimiento de la mujer de nacionalidad boliviana, que vivía en esa vivienda junto a su pareja, que estaba ausente en el momento del suceso, destacó Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X.

La Policía Científica, a través del DEVI, y el grupo V de Homicidios se hicieron cargo del peritaje en el departamento para esclarecer el móvil del crimen. Fuentes policiales indicaron que que el cuerpo de la mujer presentaba más de 50 heridas de arma blanca, especialmente en el cuello y la espalda, en lo que se investiga como un nuevo episodio de asesinato en la capital española.

El suceso ocurrió alrededor de las 0.45 de este miércoles en el número 267 de Bravo Murillo. La fallecida, que compartía la casa con su pareja y su hijo, había nacido en Bolivia; el hijo detenido, un joven de 22 años, es de nacionalidad española, según las primeras indagaciones policiales.

El joven detenido permanece a disposición de la Justicia mientras los investigadores recaban pruebas en el lugar del episodio. La detención del joven de 22 años se encuadra por un presunto delito de homicidio, y los agentes del Grupo V analizan testimonios, posibles móviles y huellas para reconstruir la secuencia.

Los vecinos de la mujer se mostraron su consternados ante lo ocurrido y fuentes oficiales apelaron a la prudencia de la comunidad hasta que avance la investigación, a cargo de la Policía Nacional con la colaboración de la Policía municipal. Hasta el momento no se ha informado sobre el estado procesal del detenido, quien en las próximas horas sería notificado de la imputación de homicidio.