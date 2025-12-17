Quién es la mujer que dijo haberse jugado en el casino los $17 millones recaudados para una fiesta de egresados

Estafa madre jugadora El escándalo por la madre de un alumno que administraba el dinero para la fiesta de egresados es el tema saliente de Eldorado. Foto gentileza eldoradonoticias.com.ar

La cuestión es que la mujer se quedó con los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados y las familias de 35 alumnos de la Escuela Provincial de Comercio Nº 19 quieren que la situación se aclare y que la madre estafadora devuelva todo el dinero.

Romina Enríquez era la mamá encargada de administrar los fondos para la realización de la fiesta de egresados, en un salón de Eldorado, pero cuando salió a la luz que el que el dinero había desaparecido, la mujer aseguró que lo había jugado en el casino provocando una ola de indignación entre estudiantes y sus padres.

En un mensaje de WhatsApp dirigido a otra madre, Enríquez admitió: “La verdad es que no hay justificación para lo que hice. Yo tengo problemas con el casino. Usé y después, pensando que la iba a recuperar, me fui embarrando cada vez más”, comentó.

Los dichos de la mujer encendieron aún más la bronca de los padres, que durante meses confiado en Enríquez para administrar la recaudación de la fiesta. “No puedo creer lo que hiciste. Tenés que dar la cara, tenés que hacer algo”, le respondió una de las madres, reflejando la indignación que se vive en el grupo.

Sin embargo, Mónica Biczyk, otra de las madres del grupo desmintió los argumentos de la mujer "estafadora". Aseguró que “es mentira que ella tenga problemas con el juego. Eso es todo un invento al verse arrinconada por el resto de los padres”.

Biczyk explicó que en Eldorado hay solo un casino y que si Enríquez fuera una concurrente asidua, toda la ciudad ya lo sabría, concluyendo que ella “directamente se la robó”.

La mujer comentó que durante meses los padres solicitaron los comprobantes de pago correspondientes para la fiesta de egresados, pero Enríquez siempre evitó mostrarlos. La sospecha creció cuando se descubrió que la mujer denunciada solo había realizado un pago mínimo al salón.

