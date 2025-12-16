Estafa en la fiesta de egresados: la madre que juntaba la plata no pagó y hubo caos al llegar al salón

estafa-fiesta-de-egresados

Estafa en la fiesta de egresados

Aunque no está confirmado, habría surgido de que la mujer admitió que la plata no estaba y que, al parecer, sufría de problemas de ludopatía. Ahora, la Policía de Misiones la busca de manera intensa por estafa.

Pese al mal momento, se confirmó que los jóvenes lograron tener su fiesta de egresados luego de una reunión de urgencia con el salón, que les permitió hacer el festejo tras abonar más de $8 millones.

La hija de la acusada participó del evento, ya que sus compañeros expresaron que “merecía vivir su noche”.

Ramón Mercado, abogado y padre de una de las alumnas, realizó al denuncia correspondiente.

El hecho acontecido en Misiones, en plena época donde las fiestas de egresados están a pleno, causó una enorme repercusión a nivel nacional, con mucha indignación por el actuar de la mujer.

La Policía de Misiones investiga el incierto paradero de la mujer, que hoy por por hoy está en boca de todos por semejante estafa.