Una mujer es buscada por la Policía de Misiones acusada de estafa, luego de juntar la plata para la fiesta de egresados de su hija y sus compañeros. Tanto los alumnos como los padres, se enteraron horas antes del evento, lo que generó un clima de desolación.
Estafa en la fiesta de egresados: la madre que juntaba la plata no pagó y hubo caos al llegar al salón
El caso, que se suma a otros tantos en el país, sucedió en la ciudad misionera de Eldorado cuando los jóvenes de la Escuela Provincial de Comercio Nº19 se anoticiaron que la madre encargada de pagar el salón de fiestas y todo el evento se había robado los $17 millones recaudados durante el año.
Conforme a la información aportada por el medio Misiones Online, los 35 alumnos se enteraron de la estafa horas antes del evento cuando los padres, al ir al salón, constataron que la madre encargada, identificada como Romina E., no había abonado el catering, DJ, sonido, iluminación y otros proveedores, y que solo había pagado la seña del lugar.
Aunque no está confirmado, habría surgido de que la mujer admitió que la plata no estaba y que, al parecer, sufría de problemas de ludopatía. Ahora, la Policía de Misiones la busca de manera intensa por estafa.
Pese al mal momento, se confirmó que los jóvenes lograron tener su fiesta de egresados luego de una reunión de urgencia con el salón, que les permitió hacer el festejo tras abonar más de $8 millones.
La hija de la acusada participó del evento, ya que sus compañeros expresaron que “merecía vivir su noche”.
Ramón Mercado, abogado y padre de una de las alumnas, realizó al denuncia correspondiente.
El hecho acontecido en Misiones, en plena época donde las fiestas de egresados están a pleno, causó una enorme repercusión a nivel nacional, con mucha indignación por el actuar de la mujer.
La Policía de Misiones investiga el incierto paradero de la mujer, que hoy por por hoy está en boca de todos por semejante estafa.