Quiénes son el padre e hija que fallecieron en un accidente: iban en moto y chocaron de frente con un camión

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Quiénes eran las víctimas del accidente en Tucumán

Las víctimas fatales del accidente fueron identificadas como Tamara Noemí Ferreyra, quien se desempeñaba como cabo 1ª de la Policía de Tucumán, y su padre, Federico Ferreyra.

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El hombre llevaba a su hija a cumplir con su jornada laboral en el Distrito Urbano N.º 1, donde ella prestaba servicios. El viaje, que era parte de la rutina familiar, encontró un final trágico cuando impactaron de frente contra un camión Mercedes Benz.

La noticia golpeó duramente a la institución policial. Quienes compartían el día a día con la joven uniformada la despidieron con profundo dolor. Compañeros de la fuerza y allegados volcaron sus mensajes en las redes, donde la recordaron como una mujer "muy compañera", "solidaria", "responsable" y con una marcada vocación de servicio. "Era de esas personas que siempre estaban cuando alguien lo necesitaba", destacaron desde su círculo íntimo.

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La mecánica del accidente y la investigación

Tras el impacto entre la moto y el camión, los primeros llamados al Sistema de Emergencias 911 ingresaron minutos antes de las 6 de la mañana. Aunque en un principio se reportó a una persona herida en el accidente, los llamados posteriores advirtieron la gravedad del escenario: dos personas yacían sobre la calzada sin signos vitales.

De inmediato, se despachó al lugar personal de la Comisaría Cuarta, operadores del 911 y servicios sanitarios, quienes al arribar solo pudieron constatar el deceso de ambos familiares.

La causa se encuentra bajo investigación judicial para determinar la mecánica exacta del siniestro. De acuerdo con los daños observados en los vehículos, se confirmó que el impacto fue frontal. Sin embargo, la principal hipótesis -surgida a raíz del relato de un testigo presencial- apunta a que el conductor del camión de gran porte habría intentado sobrepasar a otro vehículo justo antes de la colisión.

Por el momento, el chofer del camión permanece demorado a disposición de la Justicia y será sometido a los peritajes de rigor, incluyendo los exámenes toxicológicos y de alcoholemia, mientras los peritos trabajan en el relevamiento de evidencias que permitan esclarecer esta tragedia que enluta a Tucumán.