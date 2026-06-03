Alerta de estafa, la nueva herramienta de WhatsApp para detectar posibles mensajes fraudulentos

WhatsApp (1) Esta herramienta se desplegará próximamente para todos los teléfonos compatibles con WhatsApp.

Bajo el nombre de Scam Alert o Alerta de estafa, este desarrollo se posiciona como una barrera defensiva contra los constantes intentos de suplantación de identidad y robo de perfiles. La iniciativa busca intervenir directamente en las conversaciones que resulten sospechosas, brindando una señal de precaución antes de que la víctima acceda a enlaces maliciosos o entregue información personal.

En relación a esto, y para que el usuario no tema por la filtración de datos, la fuente citada señala que Alerta de estafa funciona sin vulnerar la privacidad de los chats. Esto es debido a que el análisis de las conversaciones se llevará a cabo mediante un sistema de escaneo local.

Esto significa que el procesamiento de la información ocurrirá exclusivamente dentro del teléfono del usuario que reciba los mensajes sospechosos, manteniendo intacto el cifrado de extremo a extremo y garantizando que el contenido privado jamás sea derivado a servidores externos para su análisis.

scam alert whatsapp Scam Alert o Alerta de estafa, la nueva función de WhatsApp. Foto: WABI

Cómo funciona Alerta de estafa, la nueva herramienta de WhatsApp

Según explica WABetaInfo, el algoritmo ha sido programado para rastrear e identificar patrones de comunicación que usualmente utilizan los estafadores. Cuando el sistema detecte comportamientos inusuales, el protocolo de acción será el siguiente:

El usuario recibirá una advertencia dentro de la ventana de chat, notificando sobre la posible peligrosidad del remitente o del enlace adjunto.

Luego, WhatsApp habilitará opciones inmediatas para que el usuario pueda bloquear al número, enviar un reporte de la conversación a Meta o, en caso de considerar que se trata de un contacto seguro, continuar con el intercambio de forma habitual.

Por el momento, esta herramienta está en la versión beta 2.26.22.2 destinada a dispositivos con sistema operativo Android. De recibir el visto bueno de los usuarios, se desplegará formalmente en próximas actualizaciones.