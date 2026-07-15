WhatsApp vuelve a cambiar las reglas de juego: la drástica medida que caerá sobre las notificaciones

La novedad llega con la versión beta para Android 2.26.27.4, disponible a través de Google Play Store. Gracias a esta actualización, cuando una persona fija un mensaje, los participantes del chat recibirán una alerta específica.

La herramienta, por ahora, está en prueba beta para teléfonos Android.

La notificación incluirá la etiqueta "Fijado" seguida del contenido del mensaje destacado. De esta manera, los usuarios podrán conocer inmediatamente la información compartida sin necesidad de ingresar a la conversación.

Además, al tocar la notificación, WhatsApp abrirá directamente el chat correspondiente y mostrará el mensaje fijado resaltado dentro de la conversación. Esta mejora busca agilizar el acceso a anuncios, recordatorios, enlaces o cualquier información relevante que los participantes consideren importante destacar.

Recordemos que, actualmente y sin la herramienta en prueba beta, los usuarios solo descubren la existencia de un mensaje fijado cuando abren la conversación. Esto reduce considerablemente la efectividad de la función, especialmente en grupos con mucha actividad o en chats que no se consultan con frecuencia.

Entonces, con las nuevas notificaciones que WhatsApp está desplegando, se busca garantizar que la información destacada llegue a los participantes de forma más rápida y eficiente.

WhatsApp incorpora esta herramienta, por ahora en versión beta. Foto: WABI

Un dato no menor, según cuenta la fuente citada, es que las notificaciones de mensajes fijados solo aparecerán en chats y grupos que no estén silenciados. Caso contrario, WhatsApp no enviará alertas cuando alguien fije un mensaje, siguiendo las mismas reglas que utiliza para las notificaciones tradicionales.