WhatsApp continúa incorporando cambios para modernizar su interfaz y mejorar la experiencia de los usuarios. En esta oportunidad, la aplicación de mensajería instantánea trabaja en una nueva forma de indicar cuándo un contacto está utilizando la plataforma, reemplazando el tradicional mensaje de “en línea” por un elemento visual mucho más discreto.
Adiós al "en línea" de WhatsApp: esto es lo que te aparecerá en pantalla para saber que la otra persona está conectada
WhatsApp está desarrollando una herramienta que llega para reemplazar al clásico "en línea"
La nueva herramienta de WhatsApp que llega para sustituir al “en línea”
De acuerdo con el sitio especializado WaBetaInfo, la aplicación comenzó a probar un punto verde que identificará a los usuarios que se encuentran conectados en ese momento. La función apareció inicialmente en la versión beta para dispositivos Android y ahora también comenzó a desplegarse para algunos usuarios de iPhone que utilizan la beta 26.26.10.72 a través de TestFlight.
La principal diferencia es puramente estética. En lugar del texto "en línea", WhatsApp mostrará un pequeño punto de color verde junto a la información del contacto. Este indicador aparecerá únicamente mientras la persona esté utilizando la aplicación y desaparecerá automáticamente cuando deje de estar activa.
Por el momento, esta novedad no será visible desde la lista principal de conversaciones. Para comprobar si alguien está conectado, será necesario ingresar al chat y tocar el nombre del contacto para abrir su ficha de información. Ahí aparecerá el nuevo punto verde si el usuario está utilizando WhatsApp en ese instante.
Según explica WaBetaInfo, esta modificación no implica cambios en las configuraciones de privacidad ya existentes. Es decir, quienes actualmente tienen oculto su estado de conexión seguirán manteniendo esa preferencia. En esos casos, el nuevo indicador tampoco será visible para otros usuarios, por lo que la función respetará las opciones de privacidad elegidas por cada persona.
Por el momento, esta nueva herramienta está en prueba beta, aunque se estima que en pocas semanas se despliegue la actualización oficial que incorpora el punto verde en reemplazo del “en línea”.
Por otro lado, se supo también que WhatsApp está trabajando en otra herramienta, a largo plazo, para identificar rápidamente qué personas están conectadas o cuáles estuvieron activas recientemente, simplificando la búsqueda de usuarios disponibles para iniciar una conversación.