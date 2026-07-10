Adiós al "en línea" de WhatsApp: esto es lo que te aparecerá en pantalla para saber que la otra persona está conectada

Así se verá el punto verde en la pantalla cuando estés "en línea". Foto: WABI

Por el momento, esta novedad no será visible desde la lista principal de conversaciones. Para comprobar si alguien está conectado, será necesario ingresar al chat y tocar el nombre del contacto para abrir su ficha de información. Ahí aparecerá el nuevo punto verde si el usuario está utilizando WhatsApp en ese instante.

Según explica WaBetaInfo, esta modificación no implica cambios en las configuraciones de privacidad ya existentes. Es decir, quienes actualmente tienen oculto su estado de conexión seguirán manteniendo esa preferencia. En esos casos, el nuevo indicador tampoco será visible para otros usuarios, por lo que la función respetará las opciones de privacidad elegidas por cada persona.

Esta nueva función de WhatsApp, por ahora, está en prueba beta.

Por el momento, esta nueva herramienta está en prueba beta, aunque se estima que en pocas semanas se despliegue la actualización oficial que incorpora el punto verde en reemplazo del “en línea”.

Por otro lado, se supo también que WhatsApp está trabajando en otra herramienta, a largo plazo, para identificar rápidamente qué personas están conectadas o cuáles estuvieron activas recientemente, simplificando la búsqueda de usuarios disponibles para iniciar una conversación.