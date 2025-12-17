El Quini 6 realizó este miércoles 17 de diciembre de 2025 el sorteo 3331, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3331 del miércoles 17 de diciembre
- TRADICIONAL
12 - 14 - 17 - 32 - 36 - 45
- LA SEGUNDA
00 - 18 - 25 - 30 - 31 - 45
- REVANCHA
03 - 19 - 20 - 25 - 29 - 38
- SIEMPRE SALE
08 - 14 - 31 - 32 - 35 - 39
- POZO EXTRA
00 - 03 - 12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 25 - 29 - 30 - 31 - 32 - 36 - 38 - 45
Quini 6: ganadores del sorteo 3331 del miércoles 17 de diciembre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $3.184.649.905,50
TRADICIONAL 5 aciertos, 49 ganadores $615.525,61
TRADICIONAL 4 aciertos, 2.585 ganadores $3.500,28
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $650.000.000,00
SEGUNDA 5 aciertos, 10 ganadores $3.016.075,50
SEGUNDA 4 aciertos, 883 ganadores $10.247,14
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $1.061.777.673,00
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 8 ganadores $33.825.270,94
POZO EXTRA 6 aciertos, 798 ganadores $162.907,27
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15