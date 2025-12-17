REVANCHA

03 - 19 - 20 - 25 - 29 - 38

SIEMPRE SALE

08 - 14 - 31 - 32 - 35 - 39

POZO EXTRA

00 - 03 - 12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 25 - 29 - 30 - 31 - 32 - 36 - 38 - 45

quini 6 sorteo ganadores resultados domingo Quini 6: los resultados del sorteo 3331 del miércoles 17 de diciembre.

Quini 6: ganadores del sorteo 3331 del miércoles 17 de diciembre

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $3.184.649.905,50

TRADICIONAL 5 aciertos, 49 ganadores $615.525,61

TRADICIONAL 4 aciertos, 2.585 ganadores $3.500,28

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $650.000.000,00

SEGUNDA 5 aciertos, 10 ganadores $3.016.075,50

SEGUNDA 4 aciertos, 883 ganadores $10.247,14

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $1.061.777.673,00

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 8 ganadores $33.825.270,94

POZO EXTRA 6 aciertos, 798 ganadores $162.907,27

quini 6 ganadores resultados sorteo 1 Quini 6: los resultados del sorteo 3331 del miércoles 17 de diciembre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: