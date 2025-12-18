Diputados aprobó el Presupuesto pero no se derogó el financiamiento para discapacidad y universidades

Al momento de tratar los artículos en los capítulos específicos, el Ejecutivo no consiguió los votos necesarios. Además, el bloque de Provincias Unidas se abstuvo a votar todos los artículos.

Tratamiento en la Cámara de Diputados- Presupuesto 2026 Alberto Benegas Lynch, miembro informante del Presupuesto 2026.

El proyecto aprobado en general será ahora girado al Senado.

La media sanción al Presupuesto 2026 es un hito, ya que durante dos años, el presidente Javier Milei gobernó con una pauta de gastos reconducida.

Para avanzar con la aprobación en general, el oficialismo contó con el respaldo de un amplio arco de bloques aliados. Acompañaron el PRO, la UCR, el MID, los peronistas disidentes de Elijo Catamarca —alineados con el gobernador Raúl Jalil—, los diputados tucumanos de Independencia —referenciados en el gobernador Osvaldo Jaldo—, los siete legisladores de Innovación Federal (Salta y Misiones), la diputada de La Neuquinidad (espacio del gobernador Rolando Figueroa), un representante de Por Santa Cruz (del gobernador Claudio Vidal) y los dos diputados sanjuaninos de Producción y Trabajo, cercanos al gobernador Marcelo Orrego.

En la vereda opuesta, Fuerza Patria, Encuentro Federal y la izquierda votaron en contra del proyecto. En tanto, Provincias Unidas se abstuvo, aunque tuvo un rol clave al inicio del debate: Nicolás Massot, Miguel Pichetto y un grupo de diputados cordobeses contribuyeron a reunir el quórum necesario para abrir la sesión.

La derrota del oficialismo se produjo durante la votación en particular, cuando parte de los bloques aliados se negó a acompañar el artículo 75, que proponía derogar las leyes de emergencia en discapacidad y el régimen de financiamiento universitario. Esa resistencia marcó un límite al respaldo legislativo y obligará al Gobierno a reabrir la negociación política en la Cámara alta.

