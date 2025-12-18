La Cámara de Diputados sesionaba este miércoles en torno a un temario propuesto por La Libertad Avanza (LLA) que incluía el proyecto de Presupuesto 2026, la ley de Principio de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario. Luego de varias horas de sesión, el Ejecutivo obtuvo la aprobación general. Pasada la medianoche se votaban los capítulos.
Diputados aprobó el Presupuesto pero no se derogó el financiamiento para discapacidad y universidades
El oficialismo logró la media sanción del Presupuesto con una ajustada votación. Siguen vigentes la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario
La votación resultó: 132 votos afirmativos, 97 rechazos y 19 abstenciones. El partido Provincias Unidas se abstuvo con todos sus miembros. Sin embargo, a la hora de la votación por artículos no le alcanzaron los votos para voltear el financiamiento para discapacidad y las universidades.
En una maratónica sesión en la Cámara de Diputados que se prolongó hasta la madrugada de este jueves, el oficialismo logró darle media sanción al Presupuesto 2026, aunque cerró la jornada con un revés político inesperado: no consiguió los votos necesarios para derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario.
Al momento de tratar los artículos en los capítulos específicos, el Ejecutivo no consiguió los votos necesarios. Además, el bloque de Provincias Unidas se abstuvo a votar todos los artículos.
El proyecto aprobado en general será ahora girado al Senado.
La media sanción al Presupuesto 2026 es un hito, ya que durante dos años, el presidente Javier Milei gobernó con una pauta de gastos reconducida.
Para avanzar con la aprobación en general, el oficialismo contó con el respaldo de un amplio arco de bloques aliados. Acompañaron el PRO, la UCR, el MID, los peronistas disidentes de Elijo Catamarca —alineados con el gobernador Raúl Jalil—, los diputados tucumanos de Independencia —referenciados en el gobernador Osvaldo Jaldo—, los siete legisladores de Innovación Federal (Salta y Misiones), la diputada de La Neuquinidad (espacio del gobernador Rolando Figueroa), un representante de Por Santa Cruz (del gobernador Claudio Vidal) y los dos diputados sanjuaninos de Producción y Trabajo, cercanos al gobernador Marcelo Orrego.
En la vereda opuesta, Fuerza Patria, Encuentro Federal y la izquierda votaron en contra del proyecto. En tanto, Provincias Unidas se abstuvo, aunque tuvo un rol clave al inicio del debate: Nicolás Massot, Miguel Pichetto y un grupo de diputados cordobeses contribuyeron a reunir el quórum necesario para abrir la sesión.
La derrota del oficialismo se produjo durante la votación en particular, cuando parte de los bloques aliados se negó a acompañar el artículo 75, que proponía derogar las leyes de emergencia en discapacidad y el régimen de financiamiento universitario. Esa resistencia marcó un límite al respaldo legislativo y obligará al Gobierno a reabrir la negociación política en la Cámara alta.
Noticia en desarrollo.-