Presupuesto: enfático rechazo de la UNCuyo al dictamen que pide derogar la Ley de Financiamiento Universitario

El dictamen oficialista del Presupuesto mantiene los puntos principales de la propuesta dictaminada en noviembre como la proyección de crecimiento del PBI del 5% y una inflación anual del 10,1%, un superávit fiscal del 1,5%. Además, incorpora la derogación de leyes de Financiamiento Universitario, Emergencia Pediátrica y Discapacidad.

marcha universitaria uncuyo5.jpg Las autoridades de la UNCuyo reconocen que hay problemas presupuestarios.

Parte del comunicado de la UNCuyo

Los representantes de todos los claustros y facultades de la UNCuyo solicitan a los legisladores nacionales que trabajen de manera urgente para garantizar un presupuesto universitario que permita funcionar el próximo año y que reconozca el esfuerzo que docentes y no docentes vienen haciendo desde hace mucho tiempo para mantener la calidad por la que se reconoce a la universidad pública argentina en el mundo.

La derogación de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad atenta contra los verdaderos principios de inclusión, pilar sustantivo que abraza la Universidad Nacional de Cuyo. Es inaceptable avalar la vulneración de derechos de los más vulnerables, por lo que la comunidad universitaria exige el sostenimiento de esas leyes aprobadas con anterioridad.

El proyecto de Presupuesto 2026 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación profundiza la situación de desfinanciamiento que ya atraviesa el sistema. Se trata de un anteproyecto que no contempla la inflación correspondiente al período restante de 2025; las actualizaciones salariales pendientes que tienen un retraso de más del 40%; el financiamiento de Ciencia, Técnica y Artes; la ejecución de un plan de obras y equipamiento universitario; y la actualización y ampliación del sistema de becas estudiantiles.

Nuestro país merece una Educación Superior de calidad que incluya al nivel superior, pero también a sus escuelas secundarias y primarias. Con una ley de presupuesto que garantice sus recursos, que contribuya a que sus docentes puedan capacitarse, investigar y generar conocimiento sin pensar que no llegarán a fin de mes. Merece un presupuesto que asegure que los estudiantes tengan becas que les permitan transitar sus estudios universitarios sin sobresaltos, con la certeza de que más adelante, desde su desempeño profesional, colaborarán con ese tejido social que apoyó a la universidad pública y los recursos necesarios para su financiamiento en tres marchas a lo largo de dos años.

La Universidad Pública Argentina transforma vidas y construye futuro para nuestros hijos e hijas y para las generaciones que vendrán. Por eso, resulta fundamental contar con un presupuesto que garantice su sostenimiento y crecimiento. Es por ello que reiteramos nuestra solicitud de apoyo a los legisladores nacionales para hacer posible esa Universidad Pública que Argentina necesita.