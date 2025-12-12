Alastra, figura de Las Leoncitas y nueva joya del hockey sobre césped

La jugadora de Universidad de Cuyo es una de las piezas fundamentales de Las Leoncitas, clave en esta Selección argentina Junior que sueña despierta con el tercer título de la categoría tras las coronas en Terraza 1993 y, justamente, Chile 2016.

hockey (12) Milagros Alastra y el corto, clave para Las Leoncitas. CAH

Su corto es el arma letal con el que Las Leoncitas avanzan en el Mundial: Alastra le marcó dos goles a Zimbabue en el estreno y uno a Galés en fase de grupos más otro doblete a China en semifinales para llegar al último encuentro del certamen.