Alastra, figura de Las Leoncitas y nueva joya del hockey sobre césped

Milagros Alastra brilla en silencio. Le da timidez hablar con los medios, no le gustan las fotos y tiene 11 publicaciones en su cuenta de Instagram. Su modo de expresarse es adentro de una carpeta, su lugar en el mundo, ese que trajina con su andar característico.
La jugadora de Universidad de Cuyo es una de las piezas fundamentales de Las Leoncitas, clave en esta Selección argentina Junior que sueña despierta con el tercer título de la categoría tras las coronas en Terraza 1993 y, justamente, Chile 2016.
Su corto es el arma letal con el que Las Leoncitas avanzan en el Mundial: Alastra le marcó dos goles a Zimbabue en el estreno y uno a Galés en fase de grupos más otro doblete a China en semifinales para llegar al último encuentro del certamen.
Defensor o volante, polifuncional y al servicio del equipo más su letalidad en el arco rival, Milagros Alastra sigue puliendo sus condiciones que la proyectan de manera seria a mediano plazo. Para el hockey sobre césped de Mendoza, la gran noticia con la que cierra el 2025.
Las Leoncitas van por el Mundial de hockey sobre césped