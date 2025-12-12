Inicio Ovación Hockey sobre césped Las Leoncitas
Diamante en bruto

Alastra, figura de Las Leoncitas y nueva joya del hockey sobre césped

Con un nivel de alto vuelo, la jugadora de Universidad de Cuyo va por el título mundial con Las Leoncitas. Festeja Mendoza.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Alastra, figura de Las Leoncitas

Alastra, figura de Las Leoncitas

Milagros Alastra brilla en silencio. Le da timidez hablar con los medios, no le gustan las fotos y tiene 11 publicaciones en su cuenta de Instagram. Su modo de expresarse es adentro de una carpeta, su lugar en el mundo, ese que trajina con su andar característico.

La jugadora de Universidad de Cuyo es una de las piezas fundamentales de Las Leoncitas, clave en esta Selección argentina Junior que sueña despierta con el tercer título de la categoría tras las coronas en Terraza 1993 y, justamente, Chile 2016.

hockey (12)
Milagros Alastra y el corto, clave para Las Leoncitas.

Milagros Alastra y el corto, clave para Las Leoncitas.

Su corto es el arma letal con el que Las Leoncitas avanzan en el Mundial: Alastra le marcó dos goles a Zimbabue en el estreno y uno a Galés en fase de grupos más otro doblete a China en semifinales para llegar al último encuentro del certamen.

Defensor o volante, polifuncional y al servicio del equipo más su letalidad en el arco rival, Milagros Alastra sigue puliendo sus condiciones que la proyectan de manera seria a mediano plazo. Para el hockey sobre césped de Mendoza, la gran noticia con la que cierra el 2025.

Las Leoncitas van por el Mundial de hockey sobre césped

La Selección argentina junior va por un nuevo título de la categoría. Este sábado desde las 19.15, las chicas se medirán contra Países Bajos, su eterno rival. Será la séptima final en el historial y la cuarta contra las neerlandesas, hasta ahora, con todas derrotas.

Temas relacionados:

Más sobre Hockey sobre césped

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas