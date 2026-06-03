Con solo 6 capítulos, esta producción dramática ha logrado cautivar a todos los suscriptores de Netflix. Su llegada al catálogo de series y películas el 7 de mayo de 2026, hizo eco mundial y logró ser aclamada por la crítica. ¿De qué hablamos?
Basada en hechos reales: la serie de Netflix que no te podés perder, tiene 6 capítulos y es el éxito mundial
Con solo 6 capítulos, esta nueva producción de Netflix narra la peligrosa misión real para desmantelar un imperio de heroína
Estamos hablando de la serie Leyendas, un drama policial inspirado en hechos reales que fue creado y dirigido por Neil Forsyth. Según Alison Herman de Variety, los protagonistas, "Steve Coogan y Tom Burke brillan". Además, "todo es tan divertido que puedes olvidarte de lo peligrosas que son las consecuencias de la misión en cuestión, que es precisamente la idea".
Mientras tanto, Jesica Toomer de Collider aseguró que Leyendas es "una historia que tiene un alcance enorme. Puede que sea la serie policíaca más entretenida que Netflix estrene este año".
Netflix: tráiler de la serie Leyendas
Netflix: de qué trata la serie Leyendas
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Leyendas versa: "En esta historia jamás contada ambientada en la Gran Bretaña de los 90, funcionarios públicos comunes y corrientes arriesgaron sus vidas para acabar con un imperio de heroína".
En los 90, las drogas inundan Gran Bretaña y un grupo de funcionarios públicos se infiltra en las bandas responsables para desmantelarlas. Esta serie está inspirada en una historia real inédita.
Reparto de Leyendas, serie de Netflix
- Tom Burke como Guy Stanton
- Steve Coogan como Don
- Tom Hughes
- Aml Ameen
- Jasmine Blackborow
- Hayley Squires
- Douglas Hodge
- Johnny Harris
- Alex Jennings
- Con O'Neill
- Gerald Kyd
- Charlotte Ritchie
Dónde ver la serie Leyendas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Leyendas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Leyendas se puede ver en Netflix.
- España: la serie Leyendas se puede ver en Netflix.