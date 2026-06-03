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Copa Sudamericana

Boca, todavía sin DT, ya tiene fechas y horarios para los playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins

Mientras Riquelme define quien será el nuevo DT de Boca, Conmebol confirmó los días y horarios de los playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los hinchas de Boca quieren ir a Chile.

Los hinchas de Boca quieren ir a Chile.

Mientras Juan Román Riquelme define quien será el nuevo DT de Boca, Conmebol confirmó los días y horarios de los partidos de playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins de Chile.

Con el plantel licenciado e incertidumbre respecto del futuro los xeneizes ya saben que el jueves 23 de julio a las 21.30 serán locales en La Bombonera y una semana después (jueves 30) en el mismo horario (las 20.30 en Chile) definirán la serie como visitantes.

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Boca, con Paredes, tendrá que jugar solo 4 días después de la final del Mundial.

Boca, con Paredes, tendrá que jugar solo 4 días después de la final del Mundial.

En este punto vale la pena hacer un asterisco porque el anuncio de Conmebol no confirma el escenario del encuentro de vuelta y deja en claro que continúa la polémica porque O'Higgins quiere ser local en Rancagua, pero su estadio no estaría en condiciones y tanto Conmebol como Boca quieren llevar el encuentro a Santiago de Chile, a unos 90 km. de distancia.

La puja continuará en los próximos días, mientras Boca toma decisiones respecto de su futuro entrenador y de las posibles salidas del plantel, además de la llegada de refuerzos.

Los días y horarios de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

  • Nacional vs. Tigre: 21/7 a las 19 en Montevideo y 28/7 a las 19 en Victoria
  • Universidad Central vs. Santos: 21/7 a las 21.30 en Caracas y 29/7 a las 21.30 en Santos
  • Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: 22/7 a las 19 en Medellín y 29/7 a las 19 en Río de Janeiro
  • Lanús vs. Cienciano: 22/7 a las 19 en Buenos Aires y 29/7 a las 19 en Cusco.
  • Sporting Cristal vs. Bragantino: 22/7 a las 21.30 en Lima y 29/7 a las 19.30 en Brasil (sede a confirmar)
  • Bolívar vs. Gremio: 23/7 a las 19 en La Paz y 30/7 a las 19 en Porto Alegre
  • Independiente Santa Fe vs. Caracas: 23/7 a las 21.30 en Bogotá y 30/7 a las 21.30 en Caracas
  • Boca vs. O'Higgins: 23/7 a las 21.30 en Buenos Aires y 30/7 a las 21.30 en Chile (sede a confirmar)

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