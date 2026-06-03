Boca, todavía sin DT, ya tiene fechas y horarios para los playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins

Mientras Juan Román Riquelme define quien será el nuevo DT de Boca, Conmebol confirmó los días y horarios de los partidos de playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins de Chile.
Mientras Riquelme define quien será el nuevo DT de Boca, Conmebol confirmó los días y horarios de los playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins
Mientras Juan Román Riquelme define quien será el nuevo DT de Boca, Conmebol confirmó los días y horarios de los partidos de playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins de Chile.
Con el plantel licenciado e incertidumbre respecto del futuro los xeneizes ya saben que el jueves 23 de julio a las 21.30 serán locales en La Bombonera y una semana después (jueves 30) en el mismo horario (las 20.30 en Chile) definirán la serie como visitantes.
En este punto vale la pena hacer un asterisco porque el anuncio de Conmebol no confirma el escenario del encuentro de vuelta y deja en claro que continúa la polémica porque O'Higgins quiere ser local en Rancagua, pero su estadio no estaría en condiciones y tanto Conmebol como Boca quieren llevar el encuentro a Santiago de Chile, a unos 90 km. de distancia.
La puja continuará en los próximos días, mientras Boca toma decisiones respecto de su futuro entrenador y de las posibles salidas del plantel, además de la llegada de refuerzos.