Boca, todavía sin DT, ya tiene fechas y horarios para los playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins

En este punto vale la pena hacer un asterisco porque el anuncio de Conmebol no confirma el escenario del encuentro de vuelta y deja en claro que continúa la polémica porque O'Higgins quiere ser local en Rancagua, pero su estadio no estaría en condiciones y tanto Conmebol como Boca quieren llevar el encuentro a Santiago de Chile, a unos 90 km. de distancia.

La puja continuará en los próximos días, mientras Boca toma decisiones respecto de su futuro entrenador y de las posibles salidas del plantel, además de la llegada de refuerzos.

Los días y horarios de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026