Ubicados de manera estratégica, los paneles solares pueden generar resultados sorprendentes. Gracias a su versatilidad, la energía solar no solo permite producir electricidad, sino que también puede aportar beneficios ambientales y mejorar el uso de los recursos naturales. Este proyecto es un ejemplo de ello.
Instalaron miles de paneles solares sobre canales de riego y comenzó a cambiar en la forma en que se produce la energía
La energía solar se posiciona como una solución clave para la escasez hídrica, al tiempo que se avanza en proyectos innovadores sobre canales de riego
Estados Unidos demostró que instalar paneles solares sobre el agua puede ofrecer soluciones innovadoras, desde la conservación del agua hasta la reducción de la contaminación atmosférica y protección del suelo.
¿Por qué instalar paneles solares sobre canales de riego?
La Iniciativa de Canales Solares de California (CSIC) representa una estrategia avanzada que busca generar energía limpia mediante la instalación de paneles solares sobre la infraestructura de canales del estado. El proyecto es impulsado por el Centro de Intercambio Público Dornsife de la Universidad del Sur de California, junto con la empresa Solar AquaGrid, universidades y agencias estatales.
La iniciativa aprovecha los sistemas de canales existentes para evitar la construcción de nuevos parques solares en terrenos agrícolas, protegiendo así unas 20.000 hectáreas de tierras de cultivo.
Los beneficios de instalar paneles solares sobre los caneles
Además de generar electricidad, los canales solares ofrecen una doble ventaja. Una de las principales es el ahorro de agua, los paneles solares funcionan como una cubierta de sombra que reduce la evaporación y ayuda a conservar el limitado suministro hídrico de California, un estado afectado por sequías frecuentes.
Al mismo tiempo, la sombra proyectada por los paneles solares disminuye el crecimiento de plantas acuáticas, lo que mejora el funcionamiento de los canales y reduce los costos de mantenimiento.
Otro beneficio está relacionado con la eficiencia energética. Los paneles solares tradicionales suelen perder rendimiento cuando alcanzan temperaturas elevadas, especialmente en zonas desérticas. En cambio, al estar instalados sobre el agua, generan un microclima más fresco debajo de la estructura, lo que ayuda a reducir la temperatura de los paneles y aumentar su capacidad de conversión eléctrica en comparación con los sistemas ubicados sobre tierra firme.
En pocas palabras
- Paneles solares: Instalados sobre canales de riego, generan electricidad y ahorran agua.
- Beneficio doble: Reducen la evaporación del agua y aumentan la eficiencia energética al mantener los paneles frescos.
- Proyecto innovador: La iniciativa en California protege tierras de cultivo y optimiza el uso de recursos hídricos.