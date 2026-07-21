Instalaron miles de paneles solares sobre canales de riego y comenzó a cambiar en la forma en que se produce la energía

La iniciativa aprovecha los sistemas de canales existentes para evitar la construcción de nuevos parques solares en terrenos agrícolas, protegiendo así unas 20.000 hectáreas de tierras de cultivo.

Los beneficios de instalar paneles solares sobre los caneles

Además de generar electricidad, los canales solares ofrecen una doble ventaja. Una de las principales es el ahorro de agua, los paneles solares funcionan como una cubierta de sombra que reduce la evaporación y ayuda a conservar el limitado suministro hídrico de California, un estado afectado por sequías frecuentes.

Al mismo tiempo, la sombra proyectada por los paneles solares disminuye el crecimiento de plantas acuáticas, lo que mejora el funcionamiento de los canales y reduce los costos de mantenimiento.

Otro beneficio está relacionado con la eficiencia energética. Los paneles solares tradicionales suelen perder rendimiento cuando alcanzan temperaturas elevadas, especialmente en zonas desérticas. En cambio, al estar instalados sobre el agua, generan un microclima más fresco debajo de la estructura, lo que ayuda a reducir la temperatura de los paneles y aumentar su capacidad de conversión eléctrica en comparación con los sistemas ubicados sobre tierra firme.