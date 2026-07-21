HBO Max acaba de lanzar la formidable comedia romántica que encabezan Gael García Bernal y Natalia Oreiro. Una historia de amor desde una mirada diferente, se trata de Nada entre los dos.
Gael García Bernal y Natalia Oreiro brillan con la película romántica recién estrenada
HBO Max acaba de lanzar la formidable comedia romántica que encabezan Gael García Bernal y Natalia Oreiro. Una historia de amor desde una mirada diferente
Con una mirada honesta sobre los vínculos, el deseo y las decisiones que transforman la vida, Nada entre los dos propone una comedia romántica que conecta con quienes reconocen que, a veces, un encuentro inesperado puede cambiar la forma en la que entendemos nuestro presente.
Guillermo y Mechi, que viven en Buenos Aires, se encuentran separados por más de 6.400 kilómetros y sus matrimonios, ambos con vidas familiares muy estructuradas. Trabajan para la misma multinacional de alimentos y se conocen por casualidad en una reunión de la empresa.
La atracción entre ellos es inmediata e irresistible. Esa chispa repentina los lleva a confrontar sus propios deseos y los transforma de maneras más profundas de lo que creían posible.
HBO Max: de qué trata la película Nada entre dos
Guillermo, mexicano de 45 años, vive atrapado en un matrimonio rutinario y bajo la presión de su suegro, que controla su vida. En medio de una crisis por una intoxicación masiva que amenaza la empresa donde trabaja, viaja a un resort en México para una reunión regional.
Allí conoce a Mechi, argentina de 43 años, que carga con un empleo que no la representa, un marido lleno de ideas fallidas y una hija que la rechaza. Una madrugada, creyendo sentir un temblor, Mechi sale y encuentra a Guillermo en la playa.
Entre risas y copas nace una conexión inesperada. Mientras la empresa se hunde con delirios y estrategias absurdas, ellos hallan un refugio y la posibilidad de volver a desear.
HBO Max: reparto de la película Nada entre los dos
- Natalia Oreiro
- Gael García Bernal
- Guillermina Fabbiani
- Peto Menahem
- Leonardo Daniel
- Axel Madrazo
- Pía Watson
Tráiler de la película Nada entre los dos
En pocas palabras
- Estreno en HBO Max: La comedia romántica "Nada entre los dos", protagonizada por Gael García Bernal y Natalia Oreiro, ya está disponible.
- Trama central: La película explora la conexión inesperada entre Guillermo y Mechi, dos personas atrapadas en matrimonios estructurados que se conocen en un viaje de trabajo.
- Temática: Aborda vínculos, deseo y las decisiones que transforman la vida, con una mirada honesta sobre las relaciones.