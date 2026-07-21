Gael García Bernal y Natalia Oreiro brillan con la película romántica recién estrenada

La atracción entre ellos es inmediata e irresistible. Esa chispa repentina los lleva a confrontar sus propios deseos y los transforma de maneras más profundas de lo que creían posible.

HBO Max: de qué trata la película Nada entre dos

Guillermo, mexicano de 45 años, vive atrapado en un matrimonio rutinario y bajo la presión de su suegro, que controla su vida. En medio de una crisis por una intoxicación masiva que amenaza la empresa donde trabaja, viaja a un resort en México para una reunión regional.

Allí conoce a Mechi, argentina de 43 años, que carga con un empleo que no la representa, un marido lleno de ideas fallidas y una hija que la rechaza. Una madrugada, creyendo sentir un temblor, Mechi sale y encuentra a Guillermo en la playa.

Entre risas y copas nace una conexión inesperada. Mientras la empresa se hunde con delirios y estrategias absurdas, ellos hallan un refugio y la posibilidad de volver a desear.

HBO Max: reparto de la película Nada entre los dos

Natalia Oreiro

Gael García Bernal

Guillermina Fabbiani

Peto Menahem

Leonardo Daniel

Axel Madrazo

Pía Watson

Tráiler de la película Nada entre los dos