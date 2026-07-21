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Gael García Bernal y Natalia Oreiro brillan con la película romántica recién estrenada

HBO Max acaba de lanzar la formidable comedia romántica que encabezan Gael García Bernal y Natalia Oreiro. Una historia de amor desde una mirada diferente

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
HBO Max: Gael García Bernal y Natalia Oreiro brillan con la película romántica recién estrenada.

HBO Max: Gael García Bernal y Natalia Oreiro brillan con la película romántica recién estrenada.

HBO Max acaba de lanzar la formidable comedia romántica que encabezan Gael García Bernal y Natalia Oreiro. Una historia de amor desde una mirada diferente, se trata de Nada entre los dos.

Con una mirada honesta sobre los vínculos, el deseo y las decisiones que transforman la vida, Nada entre los dos propone una comedia romántica que conecta con quienes reconocen que, a veces, un encuentro inesperado puede cambiar la forma en la que entendemos nuestro presente.

Guillermo y Mechi, que viven en Buenos Aires, se encuentran separados por más de 6.400 kilómetros y sus matrimonios, ambos con vidas familiares muy estructuradas. Trabajan para la misma multinacional de alimentos y se conocen por casualidad en una reunión de la empresa.

La atracción entre ellos es inmediata e irresistible. Esa chispa repentina los lleva a confrontar sus propios deseos y los transforma de maneras más profundas de lo que creían posible.

HBO Max: de qué trata la película Nada entre dos

Guillermo, mexicano de 45 años, vive atrapado en un matrimonio rutinario y bajo la presión de su suegro, que controla su vida. En medio de una crisis por una intoxicación masiva que amenaza la empresa donde trabaja, viaja a un resort en México para una reunión regional.

Allí conoce a Mechi, argentina de 43 años, que carga con un empleo que no la representa, un marido lleno de ideas fallidas y una hija que la rechaza. Una madrugada, creyendo sentir un temblor, Mechi sale y encuentra a Guillermo en la playa.

Entre risas y copas nace una conexión inesperada. Mientras la empresa se hunde con delirios y estrategias absurdas, ellos hallan un refugio y la posibilidad de volver a desear.

HBO Max: reparto de la película Nada entre los dos

  • Natalia Oreiro
  • Gael García Bernal
  • Guillermina Fabbiani
  • Peto Menahem
  • Leonardo Daniel
  • Axel Madrazo
  • Pía Watson

Tráiler de la película Nada entre los dos

En pocas palabras

  • Estreno en HBO Max: La comedia romántica "Nada entre los dos", protagonizada por Gael García Bernal y Natalia Oreiro, ya está disponible.
  • Trama central: La película explora la conexión inesperada entre Guillermo y Mechi, dos personas atrapadas en matrimonios estructurados que se conocen en un viaje de trabajo.
  • Temática: Aborda vínculos, deseo y las decisiones que transforman la vida, con una mirada honesta sobre las relaciones.
Resumen generado por Thinkindot AI

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