"La huella del oro" llegó a HBO Max y en poco tiempo se ha posicionado como una de las series del amor. Tiene un total de 5 episodios de entre cinco y seis minutos. Solo necesitarás un total de 30 minutos para ver toda la serie.
La serie argentina animada que llegó a HBO Max y se ve en 30 minutos: de qué trata "La huella del oro"
Esta serie animada argentina se ha convertido en una de las producciones más vistas de HBO Max en los últimos días
¿De qué trata la serie "La huella del oro"?
"Fafner es un mercenario que llega a una ciudad bajo ataque mientras su población está siendo debilitada. En medio de una batalla entre fuego y hielo, Fafner busca su recompensa de forma implacable. En el camino por recuperar fragmentos de su pasado, cruza las líneas entre el bien y el mal en encuentros con monstruos marinos, peleas de bar y gladiadores", es la sinopsis de esta serie que ahora se puede ver en HBO Max.
El creador de esta serie es Daniel Duche, animador con más de dos décadas de trayectoria y trabajos para estudios como Disney, Cartoon Network y MTV. Además, fue producida por Puño Robot y Enzo Russo Films para Adult Swim, dentro de una apuesta regional por contenidos para adultos.
Es importante destacar que en "La huella del oro" no hay diálogos entre personajes. La historia avanza con imágenes, música y una voz en off que guía el recorrido. Esa narración está a cargo de Mario Castañeda, conocido por ser la voz de Gokú en Dragon Ball Z.
Esta serie se llevó adelante con estudios locales como Puño Robot y Enzo Russo Films, que impulsan el desarrollo de contenidos argentinos con proyección internacional.
Quienes ya han visto la serie aseguran que les hace recordar a personajes como Nippur de Lagash o a las obras de autores iconicos como Héctor Germán Oesterheld, también con referencias internacionales como el ya mencionado Genndy Tartakovsky, especialmente en sus coreografías de combate y su narrativa.