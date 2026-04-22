La serie argentina animada que llegó a HBO Max y se ve en 30 minutos: de qué trata "La huella del oro"

¿De qué trata la serie "La huella del oro"?

"Fafner es un mercenario que llega a una ciudad bajo ataque mientras su población está siendo debilitada. En medio de una batalla entre fuego y hielo, Fafner busca su recompensa de forma implacable. En el camino por recuperar fragmentos de su pasado, cruza las líneas entre el bien y el mal en encuentros con monstruos marinos, peleas de bar y gladiadores", es la sinopsis de esta serie que ahora se puede ver en HBO Max.

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El creador de esta serie es Daniel Duche, animador con más de dos décadas de trayectoria y trabajos para estudios como Disney, Cartoon Network y MTV. Además, fue producida por Puño Robot y Enzo Russo Films para Adult Swim, dentro de una apuesta regional por contenidos para adultos.