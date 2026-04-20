Una de las series más importantes de Latinoamérica es "Sin senos sí hay paraíso", la cual se estrenó en 2016 y ya va por su tercera temporada y viene a ser una secuela de la icónica "Sin senos no hay paraíso".
Un hombre mató a 3 personas en el rodaje de "Sin senos sí hay paraíso" en Bogotá
Una tragedia ocurrió en el set de filmación de la serie colombiana "Sin senos sí hay paraíso". Los detalles a continuación
Esta producción se filma en Colombia y durante este fin de semana se vivió un hecho trágico en el set de filmación de una de sus escenas.
¿Qué ocurrió en el set de "Sin senos sí hay paraíso"?
Lo que debía ser una jornada habitual de filmación en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá, se transformó en una escena de horror real. Un ataque con arma blanca terminó con la vida de dos integrantes del equipo de producción y del propio agresor.
Según los reportes preliminares de la Policía Metropolitana de Bogotá y testimonios de personas presentes en el set, la tragedia se desencadenó cuando un individuo ajeno a la producción se acercó a uno de los trabajadores para pedirle un cigarrillo. Ante la negativa del empleado, el sujeto tomó un arma blanca e inició el ataque.
Las víctimas pertenecientes al equipo técnico han sido identificadas como Henry Benavides y Nicolás Francisco Perdomo. Este último, un joven productor de campo de apenas 18 años, perdió la vida al intentar intervenir valientemente para defender a su compañero del agresor.
En medio del caos, el agresor también resultó muerto, sumando así la tercera víctima fatal de la jornada. Además, se reportó un herido de gravedad que fue trasladado de urgencia al Hospital San Ignacio.
#SilencioEnElSet
La noticia de este ataque llegó rápidamente a las redes sociales y actores de esta serie como Carmen Villalobos, Gregorio Pernía, Carolina Gaitán y Catherine Siachoque se unieron bajo el lema #SilencioEnElSet, compartiendo mensajes de despedida para sus compañeros.
"Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar, mi Nico hermoso", escribió Villalobos en un emotivo tributo a Nicolás Perdomo.