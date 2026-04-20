Un hombre mató a 3 personas en el rodaje de "Sin senos sí hay paraíso" en Bogotá

Embed - Sin Senos Si Hay Paraíso on Instagram: "Un dolor enorme embarga a todos los corazones de la comunidad de #sinsenossíhayparaíso . Actores, equipo de producción, libretistas, personas de reparto y tanta gente que forma parte de esta familia estamos con ustedes y con las familias de los grandes profesionales que partieron. #ssshp #silencioenelset #justicia #ssshp4" View this post on Instagram

Según los reportes preliminares de la Policía Metropolitana de Bogotá y testimonios de personas presentes en el set, la tragedia se desencadenó cuando un individuo ajeno a la producción se acercó a uno de los trabajadores para pedirle un cigarrillo. Ante la negativa del empleado, el sujeto tomó un arma blanca e inició el ataque.

Las víctimas pertenecientes al equipo técnico han sido identificadas como Henry Benavides y Nicolás Francisco Perdomo. Este último, un joven productor de campo de apenas 18 años, perdió la vida al intentar intervenir valientemente para defender a su compañero del agresor.

En medio del caos, el agresor también resultó muerto, sumando así la tercera víctima fatal de la jornada. Además, se reportó un herido de gravedad que fue trasladado de urgencia al Hospital San Ignacio.

#SilencioEnElSet

La noticia de este ataque llegó rápidamente a las redes sociales y actores de esta serie como Carmen Villalobos, Gregorio Pernía, Carolina Gaitán y Catherine Siachoque se unieron bajo el lema #SilencioEnElSet, compartiendo mensajes de despedida para sus compañeros.

Sin senos sí hay paraíso posteos La reconocida actriz Carmen Villalobos recordó a sus compañeros de "Sin senos sí hay paraíso" en las redes.

"Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar, mi Nico hermoso", escribió Villalobos en un emotivo tributo a Nicolás Perdomo.