Netflix y la serie colombiana dramática que no te podes perder

Esta serie de Netflix está basada en una de las producciones televisivas más famosas de Colombia, con una historia dramática sin comparación

Facundo Mezzabotta
Por Facundo Mezzabotta [email protected]
Netflix cuenta con un catálogo de series y películas para todos los gustos. Una serie ha logrado postularse como uno de los mejores dramas latinoamericanos de los últimos años, con una historia que es una excelente readaptación de una típica novela colombiana y la crítica, como los suscriptores, la amaron desde el minuto uno: Amar y vivir.

Argentina, Brasil y Colombia son los tres grandes productores de series y películas en Latinoamérica, arrasando dentro del catálogo de Netflix, especialmente con ofertas dramáticas con tintes muy típicos de cada país. Esta serie es una oferta proveniente de tierras cafeteras, que suma a la plataforma, una historia basada en un remake de un clásico de los 80, y lo hace de la mano de una estrella a nivel mundial.

amar y vivir 2
La serie de Netflix es un remake de una telenovela de los 80.

El melodrama colombiano no es para nada corto, y es que la serie cuenta con más de 60 capítulos en total, todos disponibles para ser disfrutados dentro del catálogo de series y películas de Netflix. Para la sorpresa de muchos, su éxito no solo se limitó al mercado de habla hispana, sino que incluso se convirtió en una de las mayores tendencias en España y Estados Unidos al momento de su estreno, hace 5 años.

Carlos Torres, protagonista de esta serie, le suma muchísimos puntos a la oferta dramática de Netflix, y es que estamos hablando de un actor reconocido a nivel mundial en la plataforma por su participación en La reina del Flow. Desde el primer momento rankeó dentro del catálogo de series y películas, gracias a una crítica especializada que dejó reseñas más que atractivas sobre la producción.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2020, y desde entonces compite por ser uno de los mejores dramas latinoamericanos disponibles en la plataforma.

Embed - AMAR Y VIVIR (Netflix) | Tráiler de la serie en Español

De qué trata Amar y vivir, la serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta romántica serie colombiana, Amar y vivir centra su historia en: "Un chico pobre de una zona rural sale en busca de su hermana a Bogotá, donde se enamora de una aspirante a cantante, pero termina inmiscuido en el crimen organizado".

Esta serie está basada en una telenovela considerada un superéxito en Colombia, y su llegada a Netflix, superó todos los récords.

amar y vivir 3
La serie es una de las mejores ofertas dram&aacute;ticas colombianas disponibles en Netflix.

Reparto de Amar y vivir, serie de Netflix

  • Ana María Estupiñán
  • Carlos Torres
  • Yuri Vargas
  • Jim Muñoz
  • Julio Sánchez Cóccaro
  • Alina Lozano
  • Valeria Gálviz
  • Juan millán
  • Juan del Río
  • Mario Duarte

Dónde ver la serie Amar y vivir, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Amar y vivir se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: All For Love se puee ver en Netflix.
  • España: Amar y vivir se puede ver en Netflix.

