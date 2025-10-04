Netflix y la serie colombiana dramática que no te podes perder

El melodrama colombiano no es para nada corto, y es que la serie cuenta con más de 60 capítulos en total, todos disponibles para ser disfrutados dentro del catálogo de series y películas de Netflix. Para la sorpresa de muchos, su éxito no solo se limitó al mercado de habla hispana, sino que incluso se convirtió en una de las mayores tendencias en España y Estados Unidos al momento de su estreno, hace 5 años.

Carlos Torres, protagonista de esta serie, le suma muchísimos puntos a la oferta dramática de Netflix, y es que estamos hablando de un actor reconocido a nivel mundial en la plataforma por su participación en La reina del Flow. Desde el primer momento rankeó dentro del catálogo de series y películas, gracias a una crítica especializada que dejó reseñas más que atractivas sobre la producción.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2020, y desde entonces compite por ser uno de los mejores dramas latinoamericanos disponibles en la plataforma.

Embed - AMAR Y VIVIR (Netflix) | Tráiler de la serie en Español

De qué trata Amar y vivir, la serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta romántica serie colombiana, Amar y vivir centra su historia en: "Un chico pobre de una zona rural sale en busca de su hermana a Bogotá, donde se enamora de una aspirante a cantante, pero termina inmiscuido en el crimen organizado".

Esta serie está basada en una telenovela considerada un superéxito en Colombia, y su llegada a Netflix, superó todos los récords.

amar y vivir 3 La serie es una de las mejores ofertas dramáticas colombianas disponibles en Netflix.

Reparto de Amar y vivir, serie de Netflix

Ana María Estupiñán

Carlos Torres

Yuri Vargas

Jim Muñoz

Julio Sánchez Cóccaro

Alina Lozano

Valeria Gálviz

Juan millán

Juan del Río

Mario Duarte

Dónde ver la serie Amar y vivir, según la zona geográfica