El costo de la construcción en Mendoza tuvo su mayor suba del año y superó a la inflación

Sin embargo, el análisis no excluye el alza acumulada del 22% en combustibles, que traslada el encarecimiento de los fletes a los precios. Todo por la escalada del petróleo en marzo, a raíz de la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán.

construccion-materiales-700×395 Entre los materiales de construcción, el cemento volvió a subir. Los áridos y ladrillos no

Costo de la construcción: hasta $20 millones más que en enero

A diferencia de meses anteriores, según la medición del Centro de Ingenieros el costo de la construcción vuelve a sintonizar con la inflación general. E incluso la supera, dado que el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de marzo arrojó un 3,6%.

Al llevarlo a dos modelos de vivienda que se toman para medir la evolución, en abril para construír una casa de 61m2 con materiales más económicos hay que partir de $1.374.760/m2. Para terminarla, una familia habrá invertido casi $84 millones.

Si el bolsillo da para el presupuesto que requiere una vivienda de 136 m2 con insumos de mayor calidad, entonces el valor unitario llega a $1.793.790. O sea, cerca de $244 millones en total.

Lo dicho: la suba del 3,79% del m2 es la mayor hasta el momento de este 2026. El año, según el Centro de Ingenieros, había empezado con 0,98% en enero, para seguir en febrero con 1,45% antes de un leve descenso que resultó en 1,25% en marzo.

Basta repasar ajustes en el presupuesto para otra conclusión: en estos días construir una casa implica desembolsar entre $8 millones y hasta $20 millones más que a principios de año.

Los materiales de construcción que más subieron y los que no

Por primera vez, y dada la volatilidad en el costo de los combustibles durante marzo, el relevamiento de precios incluyó del del gasoil. Y de hecho, fue uno de los que más empujó el índice mensual con el 16,36%, y un acumulado del 27,1%.

Pero algunos materiales de construcción superaron ese porcentaje. Por caso, los eléctricos, que en algunos casos llegaron a un 64% este mes, o productos hidrófugos para pared, con un alza de más del 20%.

Entre los insumos básicos y más utilizados en una construcción, el cemento registró un incremento menor, del 5,86%, con lo cual la bolsa ronda los $8.700. Más o menos en línea estuvieron los sanitarios (4,61%).

En cambio, otros se mantuvieron estables, lo que refleja un mercado que no recupera ritmo.

Es el caso de los áridos, sobre todo la arena de Anchoris, que suma 2 meses sin subas y promedia los $200 mil el viaje de 5 o 6 m3. Y sobre todo los ladrillones: no han aumentado desde que empezó el año y los 1.000 cotizan en $302 mil promedio.