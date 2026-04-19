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Variación mensual

El costo de la construcción en Mendoza tuvo su mayor suba del año y superó a la inflación

Fue de 3,79% este mes. Según tipo de vivienda y materiales, el m2 oscila entre casi $1,4 millón y $1,8 millón. Cuánto varió el costo de la construcción este año

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
A ajustar el presupuesto. El costo de la construcción registró su mayor suba desde que comenzo el año 2026

A ajustar el presupuesto. El costo de la construcción registró su mayor suba desde que comenzo el año 2026

En abril el costo de la construcción en Mendoza registró su mayor suba en lo que va del 2026 y también del último año. Con 3,79% que superó a la inflación general, edificar una vivienda puede llegar a rozar hasta $1,8 millón por metro cuadrado.

Es lo que se desprende del relevamiento mensual realizado por el Centro de Ingenieros de Mendoza, en base a los precios de los materiales y también la mano de obra, que en este caso ponderó la variación registrada en marzo e impacta este mes.

El nuevo índice refleja un mayor impacto de los salarios de trabajadores de la construcción (4,84%), contra 2,86% promedio de los principales insumos, como ladrillos, cemento, hierro, áridos y materiales sanitarios y de electricidad, entre otros.

Sin embargo, el análisis no excluye el alza acumulada del 22% en combustibles, que traslada el encarecimiento de los fletes a los precios. Todo por la escalada del petróleo en marzo, a raíz de la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán.

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Entre los materiales de construcción, el cemento volvió a subir. Los áridos y ladrillos no

Entre los materiales de construcción, el cemento volvió a subir. Los áridos y ladrillos no

Costo de la construcción: hasta $20 millones más que en enero

A diferencia de meses anteriores, según la medición del Centro de Ingenieros el costo de la construcción vuelve a sintonizar con la inflación general. E incluso la supera, dado que el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de marzo arrojó un 3,6%.

Al llevarlo a dos modelos de vivienda que se toman para medir la evolución, en abril para construír una casa de 61m2 con materiales más económicos hay que partir de $1.374.760/m2. Para terminarla, una familia habrá invertido casi $84 millones.

Si el bolsillo da para el presupuesto que requiere una vivienda de 136 m2 con insumos de mayor calidad, entonces el valor unitario llega a $1.793.790. O sea, cerca de $244 millones en total.

Lo dicho: la suba del 3,79% del m2 es la mayor hasta el momento de este 2026. El año, según el Centro de Ingenieros, había empezado con 0,98% en enero, para seguir en febrero con 1,45% antes de un leve descenso que resultó en 1,25% en marzo.

Basta repasar ajustes en el presupuesto para otra conclusión: en estos días construir una casa implica desembolsar entre $8 millones y hasta $20 millones más que a principios de año.

Los materiales de construcción que más subieron y los que no

Por primera vez, y dada la volatilidad en el costo de los combustibles durante marzo, el relevamiento de precios incluyó del del gasoil. Y de hecho, fue uno de los que más empujó el índice mensual con el 16,36%, y un acumulado del 27,1%.

Pero algunos materiales de construcción superaron ese porcentaje. Por caso, los eléctricos, que en algunos casos llegaron a un 64% este mes, o productos hidrófugos para pared, con un alza de más del 20%.

Entre los insumos básicos y más utilizados en una construcción, el cemento registró un incremento menor, del 5,86%, con lo cual la bolsa ronda los $8.700. Más o menos en línea estuvieron los sanitarios (4,61%).

En cambio, otros se mantuvieron estables, lo que refleja un mercado que no recupera ritmo.

Es el caso de los áridos, sobre todo la arena de Anchoris, que suma 2 meses sin subas y promedia los $200 mil el viaje de 5 o 6 m3. Y sobre todo los ladrillones: no han aumentado desde que empezó el año y los 1.000 cotizan en $302 mil promedio.

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