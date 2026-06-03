¿Los pesos en el banco o en una billetera virtual?: qué conviene hacer con tu sueldo y aguinaldo

El truco para ganar más dinero

Junio, por ejemplo, es un mes especial para millones de trabajadores, ya que además del sueldo también cobrarán el aguinaldo y gracias a ello, muchos van a poder ahorrar un poco de dinero para las vacaciones o para otros fines o, simplemente, como ahorro.

Ahora, a la hora de ganar ese extra hay que tener en cuenta algunas cosas. En un banco, una forma fácil de ganar dinero sin meterse en inversiones complicadas es a través de un plazo fijo.

En la actualidad, el banco que ofrece la tasa de interés más alta para un plazo fijo a 30 días es el Banco Nación, que otorga un rendimiento del 19% anual. Es decir, menos del 2% mensual.

pesos en bancos

Más allá de los porcentajes, que son similares a los de las billeteras virtuales, la contra que tiene esta inversión es que mientras dure el plazo fijo, no se puede tocar ese dinero.

Es en ese punto en donde las billeteras virtuales sacan una ventaja, ya que en ellas no hace falta depositarlas en un plazo fijo, aunque se pueden crear reservas de dinero y crear intereses por el solo hecho de tener dinero depositado en ellas.

Por ejemplo, Mercado Pago paga un 17,9% de tasa de interés anual, mientras que NaranjaX ofrece un 19%. Y, a diferencia de los bancos, el dinero depositado en estas billeteras virtuales se puede sacar en cualquier momento.