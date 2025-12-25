Con una variación mensual de 1,28% en el valor del m2, el costo de la construcción en Mendoza encara la recta final de 2025 por debajo del nivel general de la inflación. Esto se da con una incidencia pareja de los materiales y la mano de obra.
El costo de la construcción en Mendoza termina el año por debajo de la inflación
El último mes trepó 1,28%, la mitad de la inflación medida por IPC. El costo de construcción oscila entre $1,2 millones y $1,6 millllones por m2 en Mendoza
Así se desprende del relevamiento de precios realizado por el Centro de Ingenieros de Mendoza a una lista de proveedores de materiales de construcción, además de actualizar el costo de los salarios en base a las paritarias del sector.
La información sirve para ajustar el costo del m2 de una vivienda tipo económica de 61m2. Y también el de otra de 132 m2, con materiales de mayor calidad.
El dato es que, mayormente por el parate de la actividad privada este año, la variación no solo fue la mitad de la inflación del mes de noviembre (1,28% contra 2,7%), sino que en el interanual se ubica 10 puntos abajo del IPC, que acumula 29,7%.
Cuánto cuesta el m2 de construcción en Mendoza
Dentro de ese ritmo de ajuste, según el Centro de Ingenieros de Mendoza la evolución de la mano de obra superó a la de los materiales, de un año al otro. Mientras el costo de los salarios acumuló 21,7%, el de los insumos llega a 16,6%.
Con todo, para encarar hoy el proyecto de construir una vivienda hay que calcular no menos de $1,2 millones por m2 si es una vivienda más bien pequeña y económica.
Lógicamente esa cifra se incrementa en el caso de una más grande y de mejor calidad. Y llega a un piso de $1,6 millones en diciembre.
En dólares, el costo acompaña el movimiento del tipo de cambio. Mientras para una construcción más básica llegó a U$S876 por unidad en noviembre, si el presupuesto es más elevado habrá que tomar un m2 de U$S1.155.
Los materiales que subieron y bajaron de precio
De acuerdo con la última medición realizada durante los primeros días de este mes, se confirmó la estabilidad y fluctuaciones en los precios de los materiales que marcaron buena parte de 2025 producto de la recesión que afectó a la construcción.
Algunos ejemplos de los más requeridos para una obra: el viaje de arena de Anchoris (5m3) se mantuvo sin cambios de noviembre a diciembre, a un promedio de $157.300.
Mientras, la bolsa de cemento de 1era marca subió 3,9%, y cotiza en algunos corralones a $7.300 aproximadamente.
Materiales usados para las conexiones de agua y cloacas son casos que no variaron de precio el último mes. Lo mismo pasó con el ladrillón, que luego de trepar más de 57% a lo largo del año encara la recta final en torno a $307.000 (los mil).
Aunque excepcionales, también hubo precios que bajaron. Eso pasó con placas de yeso y grifería, entre otros ejemplos, hasta -2,7% intermensual.