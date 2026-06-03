El blanqueo laboral: una oportunidad que las empresas no deberían desaprovechar

reforma laboral trabajador El blanqueo laboral no debería ser visto como una simple regularización administrativa. Foto: archivo

Una herramienta concreta para el Estado

Por primera vez en mucho tiempo, el Estado ofrece una herramienta concreta para que los empleadores puedan regularizar relaciones laborales existentes, reduciendo significativamente las contingencias derivadas de incumplimientos anteriores y generando incentivos para la incorporación de trabajadores al sistema formal.

Sin embargo, el verdadero desafío no es jurídico. Es estratégico.

Muchas empresas están observando la norma únicamente desde la óptica del beneficio inmediato. Analizan si conviene o no adherir, cuánto podrían ahorrar o cuáles son las condonaciones previstas.

Pero la pregunta más importante es otra.

¿Está la empresa preparada para ingresar a este régimen?

La experiencia demuestra que gran parte de los problemas laborales no nacen de la falta de una norma favorable, sino de la ausencia de diagnóstico previo, de procesos deficientes, de documentación incompleta y de una gestión desarticulada entre Recursos Humanos, Legales, Administración y Estudios Contables.

El blanqueo laboral no debería ser visto como una simple regularización administrativa.

Debería ser aprovechado como una oportunidad para revisar integralmente la estructura laboral de la organización.

Es el momento adecuado para identificar contrataciones de riesgo, analizar modalidades de prestación de servicios, revisar tercerizaciones, evaluar la utilización de monotributistas, actualizar legajos, verificar documentación obligatoria y corregir prácticas que podrían transformarse en futuros conflictos judiciales.

La modernización laboral abrió nuevas herramientas para las empresas. Pero ninguna herramienta produce resultados por sí sola.

La diferencia entre una empresa que reduce riesgos y otra que multiplica contingencias estará dada por la calidad del diagnóstico previo y por la forma en que implemente los cambios.

Las organizaciones que utilicen este período para ordenar su estructura laboral llegarán fortalecidas a la nueva etapa que comienza.

Las que simplemente intenten aprovechar beneficios sin revisar sus procesos probablemente seguirán expuestas a los mismos riesgos que intentan evitar.

El blanqueo laboral es una oportunidad.

Como toda oportunidad, generará ventajas únicamente para quienes sepan utilizarla estratégicamente.