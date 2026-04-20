Murió el actor Luis Brandoni: se apagó una estrella del cine y el teatro argentino

Embed - Soledad Silveyra on Instagram: "Mi querido Beto, hoy es tu cumpleaños. Estoy con vos, acompañándote. Maestro, sos el mejor compañero que tuve. Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro, Solita " View this post on Instagram

Murió el actor Luis Brandoni: su trayectoria

Luis Brandoni fue uno de los grandes nombres y personalidades del cine, teatro y televisión del país, además de participar activamente en la política nacional argentina.

en el cine participó en películas emblemáticas como La Patagonia rebelde y Esperando la carroza

en teatro además de obras teatrales como Made in Lanús. Su última actuación en los escenarios fue en El acompañamiento, donde volvió a demostrar su vigencia artística

en televisión también dejó una huella significativa al integrar grandes ciclos de la pantalla chica como Mi cuñado, El hombre que amo, Los días y las noches de Nina; entre otros

además de su carrera actoral, tuvo una activa vida política como diputado y senador por el radicalismo, siendo una figura influyente en la cultura y la política nacional

Brandoni tres empanadas.jpg Murió el actor Luis Brandoni.

Murió Luis Brandoni: las repercusiones

La noticia generó un fuerte impacto en el mundo cultural y político, a pesar de que este domingo habían novedades sobre su salud. Compañeros de profesión ( como su amigo y productor teatral Carlos Rottemberg, quien comunicó a los medios la triste noticia), dirigentes y público expresaron su dolor y reconocimiento en redes sociales.