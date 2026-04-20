El actor y gran figura del espectáculo argentino, Luis Brandoni, murió a los 86 años en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires, donde permanecía internado en terapia intensiva. El deceso se produjo luego de varios días tras el accidente sufrido en su domicilio.
Murió el actor Luis Brandoni: se apagó una estrella del cine y el teatro argentino
El reconocido actor tenía 86 años y se encontraba internado en terapia intensiva luego de un accidente doméstico que sufriera días atrás
Brandoni había sufrido una grave caída en su casa el pasado sábado 11 de abril que le provocó un hematoma subdural. Pese a los esfuerzos médicos y a la internación inmediata, su estado era delicado.
Esta situación llevó a que los productores de la obra "Quién es Quién" decidieran suspender el espectáculo que Brandoni protagonizaba con Soledad Silveyra. A continuación, este es el mensaje en Instagram que Solita le dedicara este sábado al actor por su cumpleaños número 86:
Murió el actor Luis Brandoni: su trayectoria
Luis Brandoni fue uno de los grandes nombres y personalidades del cine, teatro y televisión del país, además de participar activamente en la política nacional argentina.
- en el cine participó en películas emblemáticas como La Patagonia rebelde y Esperando la carroza
- en teatro además de obras teatrales como Made in Lanús. Su última actuación en los escenarios fue en El acompañamiento, donde volvió a demostrar su vigencia artística
- en televisión también dejó una huella significativa al integrar grandes ciclos de la pantalla chica como Mi cuñado, El hombre que amo, Los días y las noches de Nina; entre otros
- además de su carrera actoral, tuvo una activa vida política como diputado y senador por el radicalismo, siendo una figura influyente en la cultura y la política nacional
Murió Luis Brandoni: las repercusiones
La noticia generó un fuerte impacto en el mundo cultural y político, a pesar de que este domingo habían novedades sobre su salud. Compañeros de profesión ( como su amigo y productor teatral Carlos Rottemberg, quien comunicó a los medios la triste noticia), dirigentes y público expresaron su dolor y reconocimiento en redes sociales.