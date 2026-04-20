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Dolor en el espectáculo

Murió el actor Luis Brandoni: se apagó una estrella del cine y el teatro argentino

El reconocido actor tenía 86 años y se encontraba internado en terapia intensiva luego de un accidente doméstico que sufriera días atrás

Fabricio Panella
Editado por Fabricio Panella
Murió el actor Luis Brandoni, luego de estar internado por un accidente doméstico. Su partida generó conmoción en el mundo del espectáculo.

Murió el actor Luis Brandoni, luego de estar internado por un accidente doméstico. Su partida generó conmoción en el mundo del espectáculo.

El actor y gran figura del espectáculo argentino, Luis Brandoni, murió a los 86 años en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires, donde permanecía internado en terapia intensiva. El deceso se produjo luego de varios días tras el accidente sufrido en su domicilio.

Brandoni había sufrido una grave caída en su casa el pasado sábado 11 de abril que le provocó un hematoma subdural. Pese a los esfuerzos médicos y a la internación inmediata, su estado era delicado.

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Esta situación llevó a que los productores de la obra "Quién es Quién" decidieran suspender el espectáculo que Brandoni protagonizaba con Soledad Silveyra. A continuación, este es el mensaje en Instagram que Solita le dedicara este sábado al actor por su cumpleaños número 86:

Embed - Soledad Silveyra on Instagram: "Mi querido Beto, hoy es tu cumpleaños. Estoy con vos, acompañándote. Maestro, sos el mejor compañero que tuve. Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro, Solita "
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Murió el actor Luis Brandoni: su trayectoria

Luis Brandoni fue uno de los grandes nombres y personalidades del cine, teatro y televisión del país, además de participar activamente en la política nacional argentina.

  • en el cine participó en películas emblemáticas como La Patagonia rebelde y Esperando la carroza
  • en teatro además de obras teatrales como Made in Lanús. Su última actuación en los escenarios fue en El acompañamiento, donde volvió a demostrar su vigencia artística
  • en televisión también dejó una huella significativa al integrar grandes ciclos de la pantalla chica como Mi cuñado, El hombre que amo, Los días y las noches de Nina; entre otros
  • además de su carrera actoral, tuvo una activa vida política como diputado y senador por el radicalismo, siendo una figura influyente en la cultura y la política nacional
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Murió el actor Luis Brandoni.

Murió el actor Luis Brandoni.

Murió Luis Brandoni: las repercusiones

La noticia generó un fuerte impacto en el mundo cultural y político, a pesar de que este domingo habían novedades sobre su salud. Compañeros de profesión ( como su amigo y productor teatral Carlos Rottemberg, quien comunicó a los medios la triste noticia), dirigentes y público expresaron su dolor y reconocimiento en redes sociales.

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