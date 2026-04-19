Desde hace más de una semana que el mundo del espectáculo de la Argentina está preocupado por el estado de salud del querido actor Luis Brandoni.
Luis Brandoni y su estado de salud: la familia dio a conocer cómo se encuentra el actor
La familia del actor Luis Brandoni brindó un comunicado para explicar cómo se encuentra actualmente
Mucho se dijo al resepcto: que había sufrido un ACV, que solo era una descompensación, etc. Con el correr de las horas, el productor Carlos Rottemberg explicó que el 'Beto' se había caído en su casa. Sin embargo, esta situación llevó a que los productores de la obra "Quién es Quién" decidieran suspender el espectáculo que Brandoni protagoniza con Soledad Silveyra.
"No es un ACV como se dijo en un principio, sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción", dijo Carlos Rottemberg a los medios.
¿Qué dijo la familia de Luis Brandoni sobre su actual estado de salud?
"El Sr. Luis Brandoni sufrió el sábado pasado un accidente doméstico que le provocó una caída, con un golpe en la cabeza que derivó en un hematoma subdural. Actualmente se encuentra internado, bajo evaluación y cuidado médico, cursando un cuadro delicado, acompañado por profesionales que siguen de cerca su evolución. Se continuará informando oportunamente sobre su estado de salud", dice el comunicado compartido por la familia del actor. Junto al destacado actor se encuentran sus dos hijas, Micaela y Florencia, y su pareja Saula Benavente.
El mensaje de Soledad Silveyra por el cumpleaños de Brandoni
"Mi querido Beto, hoy es tu cumpleaños. Estoy con vos, acompañándote. Maestro, sos el mejor compañero que tuve. Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro, Solita", escribió la actriz en sus redes sociales para saludar a Brandoni por su cumpleaños.
Es importante recordar que no es la primera vez que la obra de teatro "Quién es quién" enfrenta dificultades por la salud de sus protagonistas. Durante el verano, la obra debió resignar la plaza de Mar del Plata por recomendación médica para que Brandoni permaneciera en Buenos Aires bajo control profesional.