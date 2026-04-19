Luis Brandoni y su estado de salud: la familia dio a conocer cómo se encuentra el actor

¿Qué dijo la familia de Luis Brandoni sobre su actual estado de salud?

"El Sr. Luis Brandoni sufrió el sábado pasado un accidente doméstico que le provocó una caída, con un golpe en la cabeza que derivó en un hematoma subdural. Actualmente se encuentra internado, bajo evaluación y cuidado médico, cursando un cuadro delicado, acompañado por profesionales que siguen de cerca su evolución. Se continuará informando oportunamente sobre su estado de salud", dice el comunicado compartido por la familia del actor. Junto al destacado actor se encuentran sus dos hijas, Micaela y Florencia, y su pareja Saula Benavente.

El mensaje de Soledad Silveyra por el cumpleaños de Brandoni

"Mi querido Beto, hoy es tu cumpleaños. Estoy con vos, acompañándote. Maestro, sos el mejor compañero que tuve. Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro, Solita", escribió la actriz en sus redes sociales para saludar a Brandoni por su cumpleaños.

Embed - Soledad Silveyra on Instagram: "Mi querido Beto, hoy es tu cumpleaños. Estoy con vos, acompañándote. Maestro, sos el mejor compañero que tuve. Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro, Solita " View this post on Instagram

Es importante recordar que no es la primera vez que la obra de teatro "Quién es quién" enfrenta dificultades por la salud de sus protagonistas. Durante el verano, la obra debió resignar la plaza de Mar del Plata por recomendación médica para que Brandoni permaneciera en Buenos Aires bajo control profesional.