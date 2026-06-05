Susana Jerez celebra cinco décadas de amor por la música en el Teatro Quintanilla

El repertorio: un mapa emocional y musical

Para esta celebración, Susana Jerez ha diseñado cuidadosamente un programa que funcionará como un mapa de las estaciones que marcaron su carrera. En escena, la intérprete estará respaldada por un cuarteto de músicos mendocinos de primer nivel, bajo la dirección musical y guitarra del maestro Diego Ferreira, acompañado por Mariano Colombo en teclados, Sebastián Pérez en contrabajo y Walter Anselmi en bandoneón. La conducción y presentación de la velada estará a cargo de la querida Lila Levinson.

El concierto estará estructurado en bloques que reflejan la notable versatilidad de la cantante:

Raíces de folklore: un regreso emotivo a los comienzos musicales de la artista, evocando aquellas primeras notas aprendidas y compartidas junto a su madre, Dorita Jerez, quien sembró la semilla de su destino en el canto.

un regreso emotivo a los comienzos musicales de la artista, evocando aquellas primeras notas aprendidas y compartidas junto a su madre, Dorita Jerez, quien sembró la semilla de su destino en el canto. Balada, bolero y jazz: un segmento centrado en su ductilidad interpretativa, que transitará desde la intimidad del romance hasta la sofisticación del jazz y la espectacularidad de la comedia musical.

un segmento centrado en su ductilidad interpretativa, que transitará desde la intimidad del romance hasta la sofisticación del jazz y la espectacularidad de la comedia musical. El tango como estandarte: el género ciudadano, que Jerez ha llevado con orgullo a diversos escenarios internacionales, tendrá un lugar central. En palabras de la artista: “Cerrará este círculo de gratitud con la fuerza que lo caracteriza”.

Además, la noche incluirá tributos musicales que la cantante define, ante todo, como “actos de justicia emocional”, donde se recrearán pasajes de sus producciones más significativas; aquellas que desafiaron su creatividad y le permitieron consolidar su legado también como docente y gestora cultural.

Una noche de reencuentros y amigos sobre las tablas

A lo largo de estos 50 años, el arte ha bendecido a Susana Jerez con el encuentro. Por eso, fiel a su historia de generosidad y construcción colectiva, el espectáculo contará con la participación de una gran cantidad de colegas y amigos con los cuales ha compartido tablas, ensayos y sueños a lo largo de las décadas.

Entre los artistas invitados confirmados que sumarán su talento a la velada se encuentran: