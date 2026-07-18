Banquete en el Frank Romero Day: La Renga vuelve a Mendoza para un show que promete ser histórico

Para aquellos usuarios que prefieren la compra presencial o el formato físico, se dispusieron puntos de venta clave en Mendoza:

Mendoza Capital: local comercial de Hendrix.

Maipú: boleterías habilitadas en el Estadio Arena Maipú.

Tarjetas, Mercado Pago y cuotas sin interés

La producción del espectáculo detalló un amplio abanico de facilidades para el procesamiento de pagos, buscando adaptarse a las necesidades de todo el público. Se aceptarán tarjetas de crédito y débito de las firmas VISA, Mastercard, CABAL y Naranja, así como saldos y transferencias mediante la aplicación Mercado Pago.

Como beneficio exclusivo para esta fecha, quienes realicen la compra de sus localidades utilizando la tarjeta de crédito Naranja X tendrán la posibilidad de financiar el valor de sus entradas en 3 cuotas sin interés mediante el programa Plan Z.

Debido a la altísima demanda que suele acompañar a las presentaciones de la banda en el interior del país, se recomienda a los interesados adquirir los accesos con la mayor antelación posible.