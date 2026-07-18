El sábado 21 de noviembre a las 20, la legendaria banda de rock de Mataderos, La Renga, regresará a Mendoza para reencontrarse con su público en una noche que promete ser histórica. El imponente Teatro Griego Frank Romero Day es el escenario elegido por la organización para albergar este esperado concierto, marcando el retorno de uno de los máximos exponentes del rock argentino a la región tras una larga espera por parte de sus seguidores locales.
Banquete en el Frank Romero Day: La Renga vuelve a Mendoza para un show que promete ser histórico
La mítica banda de Mataderos rompe regresa a la provincia y se presentará en el emblemático escenario local. Las entradas ya están a la venta con opciones de financiación y puntos físicos habilitados
La confirmación de la fecha encendió rápidamente las alarmas de la comunidad rockera en toda la región de Cuyo. El Frank Romero Day, conocido mundialmente por ser el hogar definitivo de la Fiesta Nacional de la Vendimia, se transformará esta vez en el escenario natural perfecto para recibir la potencia e infraestructura técnica que el grupo liderado por Gustavo "Chizzo" Nápoli despliega en cada una de sus presentaciones.
Entradas: puntos de venta y canales virtuales autorizados
Para tranquilidad de los fanáticos que buscan asegurar su lugar en el "banquete", los organizadores informaron que las entradas ya se encuentran oficialmente a la venta. Los tickets se pueden adquirir de manera virtual a través de la plataforma web Arteinfernal.com (específicamente en el enlace oficial habilitado para el evento: entradas.arteinfernal.com/event/la-renga-en-mendoza-21112026).
Para aquellos usuarios que prefieren la compra presencial o el formato físico, se dispusieron puntos de venta clave en Mendoza:
- Mendoza Capital: local comercial de Hendrix.
- Maipú: boleterías habilitadas en el Estadio Arena Maipú.
Tarjetas, Mercado Pago y cuotas sin interés
La producción del espectáculo detalló un amplio abanico de facilidades para el procesamiento de pagos, buscando adaptarse a las necesidades de todo el público. Se aceptarán tarjetas de crédito y débito de las firmas VISA, Mastercard, CABAL y Naranja, así como saldos y transferencias mediante la aplicación Mercado Pago.
Como beneficio exclusivo para esta fecha, quienes realicen la compra de sus localidades utilizando la tarjeta de crédito Naranja X tendrán la posibilidad de financiar el valor de sus entradas en 3 cuotas sin interés mediante el programa Plan Z.
Debido a la altísima demanda que suele acompañar a las presentaciones de la banda en el interior del país, se recomienda a los interesados adquirir los accesos con la mayor antelación posible.