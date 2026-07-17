Clown, lírica y danza se fusionan en el Teatro Cajamarca: llega el estreno de "Corazón de Agua"

De qué se trata "Corazón de agua"

La trama sigue de cerca a tres mujeres guiadas por sus propios puntos cardinales artísticos: Tarantina y la poesía dramática, Terpsícore y la danza, y Euterpe y el canto lírico. Mientras el trío intenta ensayar una obra que las sumerge en una particular "casa-mapa", una fuerza extraña irrumpe y derrumba todo a su alrededor. A partir de ese caos, las protagonistas se ven obligadas a recorrer un laberinto de incertidumbre, empujando al público a tomar un rol activo en la historia.

Nacida de una idea original y dramaturgia de Laura Semmoloni, esta puesta se perfila como una de las novedades más originales de la temporada teatral de Mendoza por su cruce de lenguajes artísticos.