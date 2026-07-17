El sábado 18 de julio a las 21:30, el Teatro Cajamarca (España 1767, Ciudad de Mendoza) recibirá el estreno de "Corazón de Agua", una potente obra multidisciplinaria en clave clown dirigida por David Maya. El espectáculo, protagonizado por las actrices Liza Rule Larrea, Priscila Rupcic y Laura Semmoloni, propone una experiencia inmersiva que fusiona teatro absurdo, danza, poesía y canto lírico en la cartelera local. Las entradas tienen un valor de $16.000 en taquilla el día de la función.
Clown, lírica y danza se fusionan en el Teatro Cajamarca: llega el estreno de "Corazón de Agua"
Tres mujeres habitan una casa-mapa que se desmorona, en una potente e impredecible propuesta multidisciplinaria que invita al público mendocino a tomar partido
De qué se trata "Corazón de agua"
La trama sigue de cerca a tres mujeres guiadas por sus propios puntos cardinales artísticos: Tarantina y la poesía dramática, Terpsícore y la danza, y Euterpe y el canto lírico. Mientras el trío intenta ensayar una obra que las sumerge en una particular "casa-mapa", una fuerza extraña irrumpe y derrumba todo a su alrededor. A partir de ese caos, las protagonistas se ven obligadas a recorrer un laberinto de incertidumbre, empujando al público a tomar un rol activo en la historia.
Nacida de una idea original y dramaturgia de Laura Semmoloni, esta puesta se perfila como una de las novedades más originales de la temporada teatral de Mendoza por su cruce de lenguajes artísticos.
Ficha Artística
- Elenco: Liza Rule Larrea, Priscila Rupcic y Laura Semmoloni.
- Idea Original y Dramaturgia: Laura Semmoloni.
- Dirección: David Maya.