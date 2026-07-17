Rock Circus llega para hacer temblar el Parque Benegas

El rock barrial de Quién da más también dirá presente en el Parque Benegas.

Durante 2025 la banda dio un paso clave en su crecimiento al grabar sus primeros demos y concretar sus primeras presentaciones en vivo, iniciando un camino que los posiciona como una de las nuevas propuestas emergentes de la escena mendocina.

Juampa Staiti. El compositor y productor mendocino es una de las figuras destacadas de la escena local. Formado en el prestigioso Musicians Institute de Los Ángeles, desarrolló una extensa carrera como sesionista, participó en presentaciones junto a Enanitos Verdes e integró diversos proyectos tributo dedicados a artistas internacionales como Toto, Bon Jovi y Jeff Beck.

Nueva etapa artística para Juan Pablo Staiti.

En esta nueva etapa artística presentará su primer material solista acompañado por Pablo Sánchez, Horacio Munnia y Adrián Muñoz, compartiendo canciones que transforman experiencias personales en relatos musicales cargados de sensibilidad y potencia.

Selva Blanca. Nació en Mendoza en 2019 y está integrada por Micky Martínez, Facundo Salcedo, Coco Gabrielli y Franco Cuoghi. En los últimos años recorrió escenarios locales y participó en festivales como Mendorock, la Fiesta de la Cerveza y BAMV Fest, además de realizar presentaciones en distintas ciudades del país.

Selva Blanca, otra de las bandas mendocinas que estará en el Rock Circus.

Su primer álbum fue distinguido como Mejor Disco Debut en los Premios Casi Casi Awards, consolidando a la banda como una de las propuestas emergentes con mayor proyección dentro de la escena alternativa nacional.

Rock Circus Mendoza: sábado 18 de julio

Vestigio. Joven banda de rock mendocina formada en 2025 por Lisandro Núñez (voz) y Manuel Rodríguez Britos (batería), quienes estarán acompañados en este show por Tomás Rodríguez Britos (bajo) y Tiziano Lescano (guitarra).

Con influencias del rock alternativo, Red Hot Chili Peppers y rock nacional, la banda apuesta por un sonido intenso y una fuerte conexión con el público. Actualmente trabaja en la producción de su primer álbum y ya compartió escenario con Edu Schmidt, ex cantante de Árbol, además de presentarse en espacios como Willys Bar y Alabama Beer Park.

Vestigio. Joven banda mendocina que comienza a dar pasos importantes en su historia.

Setas. Banda que propone un nuevo rock capaz de hackear los sentidos. Con letras comprometidas con las experiencias humanas y un sonido urbano, original e introspectivo, la banda construye una identidad potente que se refleja en cada una de sus presentaciones.

Está integrada por Jerónimo París (voz), Pablo Cané (guitarra y voz), Memi Cecchini (bajo), Juan Martín Tejada (batería), Lautaro Díaz (teclas) y Iara Woods (coros). Durante 2026 fueron invitados especiales de Cristian "Pity" Álvarez en su presentación en Mendoza y teloneros de Estelares en Godoy. Rock Circus será una oportunidad ideal para disfrutar de un show íntegramente "setoso", con todo el repertorio y la energía que caracterizan al grupo.

Con una programación que reúne artistas consolidados y nuevas propuestas, Rock Circus nace con el objetivo de convertirse en un nuevo punto de encuentro para la música en vivo en Mendoza, ofreciendo una experiencia diferente para disfrutar del rock local en pleno invierno.